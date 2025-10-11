TIME: На кухнях появятся роботы-гуманоиды 1 11.10.2025, 16:23

В стартап инфестировали Nvidia, Джефф Безос, OpenAI и Microsoft.

В Кремниевой долине компания Figure AI стремительно приближает будущее, где в каждом доме появится гуманоидный робот. Стартап, основанный в 2022 году предпринимателем Бреттом Эдкоком, уже показал модель Figure 03, которая, по замыслу, станет первым роботом, способным выполнять домашние дела — от уборки кухни до загрузки посудомоечной машины, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Компания, в которую инвестировали Nvidia, основатель Amazon Джефф Безос, OpenAI и Microsoft, оценивается в 39 миллиардов долларов и недавно привлекла 1 миллиард инвестиций. Сейчас ее инженеры обучают роботов, используя тысячи часов видео, где люди выполняют бытовые задачи в VR-шлемах. Эти данные помогают внутренней нейросети Helix осваивать новые действия — например, складывать полотенца или поднимать упавшие предметы.

Новая модель Figure 03 стала легче, прочнее и дешевле в производстве: у нее тонкие руки с камерами и сенсорными пальцами, более безопасная батарея и улучшенная система равновесия. Робот способен реагировать на голосовые команды и даже помнит расположение предметов — важный шаг к самостоятельной работе в доме.

Пока Figure 03 не готов к массовому использованию, однако компания планирует, что к 2026 году робот сможет выполнять большинство домашних задач без участия человека.

«Через десять лет каждый дом будет иметь своего гуманоидного помощника», — говорит Эдкок.

Несмотря на скепсис экспертов, Figure AI уже стала одним из лидеров в гонке за рынок, который, по оценке Эдкока, может достичь 40 триллионов долларов — стоимости всего человеческого труда в мире.

Пока же роботы Figure продолжают тренировки, готовясь стать частью повседневной жизни — и, возможно, нового этапа в истории человечества.

