В Китае представили дешевый гибридный седан с запасом хода 2000 км 1 11.10.2025, 20:50

Он стоит всего $11 тысяч.

Компания BYD представила гибридный седан Seal 05 DM-i 2026 модельного года. Обновленная модель получила увеличенный запас хода на электротяге и бюджетный ценник. Об этом сообщает CarNewsChina.

Обновленный BYD Seal 05 DM-i почти не отличается внешне от своего предшественника. Главные изменения находятся внутри.

Габариты BYD Seal 05 DM-i:

длина - 4780 мм;

ширина - 1837 мм;

высота - 1515 мм;

колесная база - 2718 мм.

В интерьере разместили трехспицевый руль с плоским дном, за которым находится 8,8-дюймовая цифровая панель приборов. Также внутри есть 10,1-дюймовый центральный дисплей.

В обновленном седане рычаг переключения передач, который находился на центральной консоли, заменили на электронный рычаг на рулевой колонке. Это позволило освободить немного больше места внутри.

Кроме того, новинка получила передние сиденья с ручной регулировкой, аудиосистему с 6 динамиками, дистанционное управление автомобилем через смартфон, шесть подушек безопасности и круиз-контроль. Объем багажника составляет 508 литров.

BYD Seal 05 DM-i оснащен гибридной установкой с 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 99 л.с. и 161-сильным электромотором. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.

Седан получил аккумуляторную батарею емкостью 15,87 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет 128 км. С полным баком топлива и полностью заряженной батареей новинка способна проехать до 2000 км, а средний расход топлива составляет 3,08 литра на 100 км.

