Российских «зеленых человечков» возле границы Эстонии показали на видео

Иллюстративное фото

Участок, известный как «саатсеский сапог», будет закрыт до 14 октября.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии временно перекрыл участок дороги от Вярски до Саатсе в ночь на 11 октября, потому что эстонские пограничники заметили на российской стороне передвижение более крупного, чем обычно, подразделения.

Участок, известный как «саатсеский сапог», останется закрытым до 14 октября. О необходимости строительства объездной дороги там говорят давно, но пока дело дошло только до стадии планирования. В течение всего дня 10 октября эстонские пограничники фиксировали активизацию вооруженных формирований с российской стороны в районе Саатсе-Саапа, сообщает ERR.

«Мы видели, как на границе и в непосредственной близости от нее двигались различные вооруженные группы. Судя по форме, это были определённо не пограничники. Начиная с 3 часов утра наши патрули зафиксировали, что группы выдвигаются на дорогу, проходящую через Саатсе-Саап, и, хотя сначала они двигались вдоль дороги, в какой-то момент выстроились перпендикулярно ей. Для нас это была явно опасная ситуация», — сказал Меэлис Саарепуу, начальник пограничного управления Южной префектуры.

«Пограничник запросил у российской стороны информацию о том, что происходит в этом районе. Российская сторона ответила, что там ничего не происходит, это совершенно штатные операции. Это была опасная ситуация для нас, и нампришлось принять решение о временном закрытии дороги, проходящей через Саатсе», — добавил он.

Саатсе-Саабас — это уголок в Вырумаа, где российская территория на протяжении длительного времени врезается в территорию Эстонии. Его пересекает почти километровый участок дороги, который используется для объезда. Закрытие Саатсе-Саабас означает для местных жителей километры объездов, а также придется реорганизовать работу общественного транспорта.

«Если бы пришлось ехать по более живописной национальной дороге, то это примерно 10 километров, один конец которой — петля через Койдулу. Другой (объезд) — по дорогам RMK, это примерно пятикилометровый круг», — сказал Рауль Кудре, староста волости Сетомаа.

Разговоры о строительстве дороги в обход Саатсе Саапа ведутся уже давно, и теперь началось планирование ее строительства.

Отмечается, что есть решение о ее строительстве, и есть деньги. Но министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро признал, что со строительством затянули.

Саатсеский сапог – опасная близость к РФ

Саатсеский сапог, кусок российской земли, который вклинивается в эстонский приход Сетомаа и пересекает дорогу между двумя эстонскими деревнями. Эта пограничная аномалия возникла после аннексии Эстонии Советским Союзом во время Второй мировой войны.

Саатсеский сапог

Фото: Радио Свобода

После того, как Сталин отвоевал крошечную прибалтийскую страну у нацистов в 1944 году, граница между Российской и Эстонской советскими республиками была перекроена, что сократило территорию Эстонии. Когда в 1991 году Эстония вновь обрела независимость то оказалась с чуть более чем одним квадратным километром российской территории, пересекающей единственную прямую дорогу между двумя деревнями.

Саатсеский сапог - объявление россиян

Фото: Радио Свобода

Кремль вскоре согласился разрешить жителям Эстонии пользоваться дорогой через российскую территорию, но только при соблюдении строгих условий : транзитные пассажиры должны оставаться в своих автомобилях и не имеют права останавливаться. К транспортным средствам относятся велосипеды, автомобили и мотоциклы, но не скутеры. Россия также оставляет за собой право останавливать любое транспортное средство, проезжающее через тщательно охраняемый лес.

Эстонский пограничник смотрит на российского (фото 2019 года)

Фото: Радио Свобода

Это привело к ряду международных инцидентов, когда российские пограничники арестовывали людей, не знавших или пренебрегавших правилами, внутри зоны.

