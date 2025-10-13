закрыть
13 октября 2025, понедельник
Трамп написал пост о «тяжелом моменте» для Си Цзиньпина

  • 13.10.2025, 1:44
  • 1,322
Трамп написал пост о «тяжелом моменте» для Си Цзиньпина
Дональд Трамп

И призвал не переживать за Китай

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал не переживать о Китае.

«Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо. Уважаемый председатель КНР Си Цзиньпин только что пережил тяжелый момент. Он не хочет депрессии для своей страны, и я тоже», – написал Трамп.

Глава Белого дома заявил, что «США хотят помочь Китаю, а не навредить ему».

Пост Трампа появился на фоне очередного обострения тарифного противостояния между США и Китаем. Трамп заявил, что будет вынужден как президент США «финансово противодействовать» Пекину. В тот же день Трамп сообщил, что США с 1 ноября введут 100-процентные пошлины на товары из КНР.

