Авария на российской подлодке: судно всплыло у берегов Франции

5
  • 13.10.2025, 8:08
  • 8,148
Авария на российской подлодке: судно всплыло у берегов Франции

У субмарины «Новороссийск» — авария в топливной системе.

Российская подводная лодка Б-261 «Новороссийск» всплыла у побережья Бретани на северо-западе Франции. Для наблюдения за ней был направлен фрегат ВМС Франции.

Об этом в X сообщило командование военно-морских сил НАТО.

«Фрегат ВМС Франции осуществляет наблюдение за морскими подступами Альянса, фиксируя присутствие российской подводной лодки, действующей на поверхности у побережья Бретани. НАТО готово защищать наш Альянс, сохраняя постоянную бдительность и морскую осведомленность по всему Атлантическому океану», — говорится в сообщении.

Как пишет приближенный к российским военным Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», дизель-электрическая подводная лодка была вынуждена всплыть у побережья Франции из-за серьезной технической аварии в топливной системе.

Отмечается, что топливо начало поступать непосредственно в трюм, создавая взрывоопасную ситуацию. На лодке не оказалось ни необходимых запчастей, ни специалистов, способных устранить неисправность. Экипаж не смог справиться с аварией самостоятельно.

«Новороссийск» входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ. Лодка была заложена в 2010 году в Санкт-Петербурге, спущена на воду в 2013-м, а в состав ВМФ России вошла в 2014 году.

