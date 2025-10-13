ISW: У Путина начались проблемы с армией 1 13.10.2025, 8:49

1,898

Не помогают даже деньги.

В России снижается количество желающих подписать контракты с российским Минобороны и отправиться на войну против Украины. Не помогают уже даже значительные денежные стимулы: сокращается набор даже в регионах, которые предлагают самые высокие выплаты за подписание контрактов.

Российские вербовщики жалуются, что большинство «добровольцев» сейчас — либо старые, либо больные, они прежде всего интересуются, сколько денег и какие льготы получат и спишут ли им долги. О ситуации и о том, сможет ли российская власть исправить положение, и дальше увеличивая вознаграждение для новобранцев, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Деньги уже не помогают

О том, что «покупать» пополнение для оккупационной армии российским властям удается все меньше, свидетельствует недавняя публикация независимого русскоязычного издания «Идель Реалии». Авторы материала 12 октября рассказали, что пообщались с сотрудниками российских военных пунктов набора — и те пожаловались на перманентное снижение количества россиян, подписывающих контракты с Минобороны РФ.

Тенденция наблюдается даже в регионах, которые предлагают самые высокие выплаты за подписание контрактов.

Сами российские вербовщики в разговоре с «Идель Реалии» сокращение потока «добровольцев» объяснили просто: мол, все, кто хотел «заработать деньги на войне», контракты уже подписали.

Остальных же все реже соблазняют даже многомиллионные выплаты, которые, пишет «Идель Реалии», периодически растут — примерно на 500 тыс. рублей (около 6,1 тыс. долларов) каждые 3–4 месяца. Самый высокий единовременный бонус за подписание контракта сейчас предлагает Ханты-Мансийский автономный округ — 3,2 млн рублей (около 39 300 долларов США).

До 3,1 млн рублей (около 38 100 долларов) увеличили единовременную выплату с марта и в Свердловской области РФ — однако очередей из «добровольцев» там так и не дождались.

Количество и качество пополнения оккупационной армии продолжает падать

Российские вербовщики из двух неуказанных сибирских регионов сообщили изданию, что в последнее время в российскую армию записываются только новобранцы «чрезвычайно пожилого возраста» и с хроническими заболеваниями.

Источники в одном из городов на севере Иркутской области констатировали, что проблемы с набором существуют уже несколько месяцев, и что новобранцы в основном интересуются финансовыми выплатами и льготами вроде образования для их детей, отсрочки выплаты кредитов и списания долгов — что, жалуются собеседники, демонстрирует, что «добровольцы» мотивированы исключительно финансово.

Еще один источник из Иркутской области заявил, что Министерство обороны России пытается вербовать людей с помощью объявлений, в которых указано, что война якобы завершится в ближайшее время, поэтому россиянам следует поторопиться «получить [свои] миллионы, прежде чем наступит мир». Особенно активно эта риторика использовалась накануне саммита США и России на Аляске 15 августа.

Этот же источник отметил, что МО РФ обманывает россиян рассказами о «заработках» контрактников за год, указывая максимальную «планку» — зарплаты на передовой. Впрочем, отметил собеседник издания, здесь речь идет, возможно, и не совсем о лжи: российское командование обычно бросает новобранцев сразу на фронт, где они редко доживают до года.

В ISW отметили, что еще в феврале высказывали сомнения, что все большие финансовые стимулы для новобранцев в будущем вряд ли приведут к резкому увеличению набора, поскольку значительная часть граждан России, которых можно было «купить» за те деньги, которые Россия способна выплачивать в больших масштабах, вероятно, уже добровольно согласились вступить в армию.

«Растущие финансовые стимулы для новобранцев и социальные выплаты для военнослужащих свидетельствуют о том, что уровень набора снижается, и что России пришлось искать новые стимулы для его стимулирования. ISW продолжает оценивать, что уменьшение набора в России до значений, когда РФ не сможет компенсировать свои высокие потери, может частично заставить президента России Владимира Путина выбирать между проведением принудительной мобилизации резерва, которую он очень не хочет объявлять, и началом реальных переговоров по завершению войны», — резюмировали аналитики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com