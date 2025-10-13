Джордж Мартин дал редкий комментарий о продолжении «Игры престолов» 13.10.2025, 22:06

Писатель заявил, что у него «всегда были проблемы с дедлайнами».

На фанатском фестивале «Comic Con» в Нью-Йорке (США) писатель Джордж Р. Р. Мартин дал редкий комментарий о продолжении «Песни льда и пламени» — саги, легшей в основу сериала «Игра престолов». Его цитирует Entertainment Weekly.

Во время беседы с Мартином писатель Джо Хилл пошутил о том, когда наконец выйдет новая книга саги — «Ветра зимы», которую автор создает с 2014 года.

«У меня всегда были проблемы с дедлайнами. И я не чувствую себя счастливым, нарушая контракты, пропуская сроки или что-то в этом роде», — сказал он.

Писатель также добавил, что успех вымышленной вселенной «Игры престолов» привел к тому, что телеканалы и студии теперь скупают права на экранизацию всех его прошлых работ, даже тех, что он считал коммерчески неудачными. Новости об этих проектах, продолжил он, раздражают поклонников, и те продолжают спрашивать его о «Ветрах зимы».

«И я хочу ответить: «Ребята, я написал эту книгу в 1993 году. Она лежала в ящике стола, ее захотели купить, и поэтому я ее продал!» — делится он.

Мартин отметил, что действительно любит «Ветра зимы» и заинтересован в работе над ними, но отложил работу над книгой ради других проектов.

К 2025 году Джордж Мартин опубликовал пять книг фантастического цикла «Песнь льда и пламени». «Ветра зимы» должны стать шестой и предпоследней книгой серии.

В марте 2025 года Джордж Мартин сообщил, что работает над вторым сезоном «Рыцаря Семи Королевств» — спин-оффа «Игры престолов».

13 февраля сообщалось, что HBO готовит новый спин-офф «Игры престолов». Он будет посвящен Таргариенам. Руководительница драматических проектов HBO Франческа Орси назвала будущий сериал «очень перспективным», но не стала раскрывать его подробности.

