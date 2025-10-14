Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу
В стране проживают около 600 тысяч человек.
Cборная Кабо-Верде вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года, победив в группе D отборочного турнира в Африке.
Команда Кабо-Верде в понедельник разгромила на своем поле Эсватини со счетом 3:0 и сохранила первое место в группе с 23 очками, опередив Камерун (19).
Сборная Кабо-Верде впервые попыталась пройти квалификацию на чемпионат мира в 2002 году. В 2023-м команда дошла до четвертьфинала Кубка африканских наций, а в последней версии рейтинга ФИФА заняла 70-е место.
Кабо-Верде — архипелаг из десяти островов в Атлантическом океане с населением около 600 тыс. человек. Это самая маленькая страна мира по площади, попавшая в финальную часть чемпионата мира. По численности населения меньше людей из числа участников ЧМ за всю историю проживают только в Исландии.