Сколько ракет Tomahawk США могут предоставить Украине 14.10.2025, 12:22

Трамп может продать эти ракеты НАТО для поставок Киеву.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи 17 октября обсудят, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Вашингтон может предоставить от 20 до 50 ракет, говорится в материале Financial Times.

По словам неназванного украинского чиновника, Киев считает, что президент США как никогда близок к решению о поставках ракет. В то же время лидер Белого дома четко дал понять, что еще не принял окончательного решения.

Как пишет FT, если Трамп решит продать оружие союзникам по НАТО, которые затем передадут его Украине, это станет «самой значительной военной поддержкой» со стороны президента США.

Люди, знакомые с переговорами, рассказали, что положительное изменение позиции Трампа обусловлено растущим разочарованием Путиным.

Бывший чиновник Пентагона Марк Кансиан подсчитал во время недавних военных учений, что США имеют в целом 4150 ракет Tomahawk. Однако Штаты, вероятно, смогут поставить Украине лишь несколько таких ракет.

По данным экспертов по вопросам обороны, это связано с тем, что из 200 ракет, которые Пентагон закупил с 2022 года, уже было выпущено более 120. Кроме того, в своем бюджете на 2026 год Министерство обороны США запросило финансирование только на 57 дополнительных ракет Tomahawk.

FT предполагает, что Вашингтон, вероятно, также потребует ракет Tomahawk для любого возможного удара по территории Венесуэлы.

