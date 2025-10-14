закрыть
14 октября 2025, вторник, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Морская свинья станцевала на глубине более 2300 метров

  • 14.10.2025, 16:45
Морская свинья станцевала на глубине более 2300 метров

Движения животного записали на видео.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты, а его глубины являются домом для невероятного количества видов: от забавных дискочервей до осьминогов и других невероятных существ с щупальцами.

Недавно у берегов Уругвая ученые также засняли глубоководного чанчито, или морской свиньи, проплывающей мимо подводной камеры, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Видео было заснято в рамках уругвайской программы SUB200, когда дистанционно управляемый аппарат SuBastian на борту исследовательского судна «Falkor» Института океана имени Шмидта заснял морскую свинку на глубине 2340 метров в нижней части подводного каньона Хосе Игнасио.

Исследователи предполагают, что животное принадлежит к роду Scotoplanes семейства Elpidiidae. Но на самом деле представители этого вида вовсе не являются морскими свиньями, а представляют собой морских огурцов – беспозвоночных, которые обычно обладают пятикратной радиальной симметрией.

Обычно морские свиньи достигают в длину 4-15 сантиметров и чаще всего их можно встретить за сбором детрита на морском дне. Животные используют свои щупальца как зонд, помещенный в ил, чтобы найти лакомства – например, мертвых животных и водоросли. Морские огурцы также собираются в больших количествах на месте падения китов – крупнейшие животные океана обеспечивают их пищей на долгое время.

Некоторые другие исследования также показали, что некоторые морские свиньи проводят время с молодью крабов-литодид (Neolithodes diomedeae), которые могут использовать морских свиней в качестве защиты от хищников. Их даже видели верхом на морских огурцах.

Ученые исследовали этот район, чтобы узнать больше о взаимодействии глубоководных течений, а также том, как это может влиять на местное биоразнообразие.

К слову, за прошедшие годы во время подводных миссий ученые открыли и другие виды, включая бледно-розовую морскую свинку Барби и морскую свинку из самых холодных зон просачивания Чили. Совсем недавно ROV также использовался для исследования странных гало-колец, образовавшихся вокруг бочек, сброшенных у побережья Лос-Анджелеса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев