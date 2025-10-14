Дефицит бензина в России может стать хроническим 1 14.10.2025, 17:33

Ремонт пострадавших от дронов НПЗ растянется до середины 2026 года.

Российские нефтяные компании будут почти год ощущать последствия от ударов дронов по нефтеперерабатывающим заводам, от которых с начала августа пострадал каждый третий НПЗ в стране, полагают эксперты Международного энергетического агентства.

По прогнозу МЭА, возобновить переработку нефти в прежних объемах нефтяники не смогут до июня 2026 года. После налетов БПЛА, которым удалось поразить более 20 крупных НПЗ в России, объемы нефтепереработки упали примерно на 10%, до 5 млн баррелей в сутки, оценивают в агентстве.

Это привело к перебоям с поставками бензина, которая сначала фиксировались на Дальнем Востоке и в Крыму, а к октябрю охватили 57 регионов РФ. «Изначально мы полагали, что объемы нефтепереработки нормализуются к концу года, однако теперь мы придерживаемся более осторожных оценок», — цитирует Bloomberg доклад МЭА.

«Все более масштабная и значимая украинская кампания с использованием беспилотников против российских НПЗ и инфраструктуры» лишила нефтяников перерабатывающих мощностей на 500 тысяч баррелей в сутки, пишут эксперты агентства. По их прогнозу, объемы переработки увеличатся до 5,4 млн баррелей в день лишь во второй половине 2026 года.

Чтобы потушить пожар на топливном рынке, власти ввели полный запрет на вывоз бензина из России, смягчили экологические требования к НПЗ, вчетверо увеличили закупки топлива в Беларуси, а также обнулили импортные пошлины, чтобы начать поставки из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

Дефицит бензина на внутреннем рынке в сентябре достигал 20% от потребления, оценивал ранее источник «Коммерсанта», знакомый с балансом спроса и предложения. Из-за нехватки поставок оптовые цены на бензин с начала года подскочили на 40-50% и переписали исторические максимумы, а следом бензин начал резко дорожать в рознице.

В сентябре средние цены на АЗС, по данным Росстата, выросли на 2,48% — максимальную величину с 2018 года, а годовой рост достиг 12,73% и стал рекордным за последние 14 лет.

