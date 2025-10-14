закрыть
14 октября 2025, вторник
Зеленский анонсировал «серьезную новость» на следующей неделе

  • 14.10.2025, 20:54
Зеленский анонсировал «серьезную новость» на следующей неделе
Владимир Зеленский

Президент Украины заинтриговал подготовкой новой оборонной договоренностью с одной из стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новой оборонной договоренности с одной из европейских стран. Соответствующую новость планируют объявить уже на следующей неделе.

Об этом он заявил во время вечернего обращения.

Глава государства отметил, что министр иностранных дел Андрей Сибига сегодня докладывал о задачах на европейском направлении, а дипломаты Офиса президента - о состоянии оборонных переговоров.

«Дипломаты Офиса также докладывали по нашим оборонным договоренностям с одной из стран. Мы готовим серьезную новость на следующую неделю именно с одним из наших партнеров в Европе», - заявил Зеленский.

Президент также рассказал о разговоре с главой Финляндии Александром Стуббом. По его словам, стороны обсудили совместные усилия для усиления украинской противовоздушной обороны и координацию позиций по коммуникации с США.

«Я благодарю, что Финляндия и сам господин президент лично всегда поддерживают нас очень. Мы говорили о коммуникации с Америкой, скоординировали наши позиции, и это всегда помогает. Также мы обсудили совместные возможности здесь, в Европе, быстро усилить нашу ПВО», - подчеркнул Зеленский.

