Юношеская сборная Беларуси разгромила Молдову 14.10.2025, 21:09

6:0.

В заключительном матче первого раунда квалификации чемпионата Европы-2026 юношеская (U-17) сборная Беларуси уверенно выиграла у сверстников из Молдовы – 6:0.

Правда, столь крупная победа на прошедшем в Бельгии мини-турнире не помогла белорусам подняться выше третьего места. Наша команда продолжит выступления во втором раунде Лиги В, в то время как занявшие первые две позиции в группе сборные Бельгии и Норвегии вышли во второй раунд Лиги А, где будут разыграны семь путевок в финальный турнир EURO.

Отметим, вчера юниорская (U-19) сборная Беларуси выиграла с еще лучшим результатом. Со счетом 8:0 она одолела в выездном спарринге команду Мальты.

