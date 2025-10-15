Как «Томагавки» разговорили Лукашенко 15.10.2025, 10:14

Диктатор понял намек Трампа.

На фоне перспективы получения Украиной американских «Томагавков» Лукашенко вспомнил о большой сделке с США. Сказал, что готов первым пойти на уступки, поверив американцам на слово. Потому что сроки, похоже, поджимают. И если не согласиться на большую сделку сейчас, то потом уже ничего не предложат и ничего не дадут, пишет сайт planbmedia.io.

На совещание, посвященное большой внешней политике, Лукашенко собрал всех ответственных за глобальные международные отношения. То есть, премьер-министра, главу своей администрации, секретаря Совбеза, генерального прокурора и председателя КГБ.

Министра иностранных дел собирать не стал. Министр иностранных дел в это время был занят был занят более важными иностранными делами. Максим Рыженков участвует в саммите стран движения неприсоединения в Уганде.

С одной стороны, от министра иностранных дел в большой международной политике толку все равно никакого. А, с другой стороны, могли бы его из вежливости и подождать. Но сроки, видимо, поджимают. По крайней мере те, кого собрали, выглядели несколько озадаченными.

Еще бы им не выглядеть. Лукашенко внезапно объявил, что пришло время рассказать белорусскому народу про его большую сделку с США. Но прежде чем рассказывать народу, он бы хотел сначала посоветоваться, что конкретно теперь говорить.

«Мы в деталях проинформируем наше население. Но, наверное, все-таки настало время что-то говорить по этому поводу, — сказал Лукашенко – Но, прежде чем что-то говорить о белорусско-американских отношениях я хотел бы сегодня с вами посоветоваться».

Про большую сделку, предусматривающую освобождение 1400-1500 белорусских политических заложников Трамп говорил с Лукашенко еще в августе. А после не однажды об этом напоминал. Но белорусские власти делали вид, что намеков они не понимают. А Лукашенко все ждал, пока ему Трамп сделает ему более щедрое предложение. И внезапно:

«Мы можем делать первыми шаги, ожидая от американцев, что они обещанное будут выполнять, — сказал Лукашенко во вторник. — Мы готовы с ними заключить большую сделку».

Не обиделся, что после снятия американских санкций с «Белавиа» жизнь у «Белавиа» стала труднее, чем была с санкциями. И сказал, что ему, конечно, по-человечески неприятно, когда США продолжают поддерживать демократические институты, но он в состоянии это пережить.

«Американской администрацией реализуется, к сожалению, по-прежнему политика по продвижению неких псевдодемократических ценностей, — сказал Лукашенко. – Ну это их дело, куда тратить деньги».

В общем, красные линии, которые Лукашенко рисовал в отношениях с американцами, сильно сдвинулись. И для этого, видимо, есть одна простая причина. Сам же Лукашенко признавал, что американцам он интересен в основном в качестве передаточного звена к Путину.

Но угрозой передать «Томагавки» Украине Трамп прозрачно намекает, что переговоры с Путиным ему уже не так интересны, как раньше. А вместе с интересом к переговорам в область отрицательных величин уходит и польза от Лукашенко. Так что со сделкой действительно лучше не тянуть. А то ведь Трамп может и забыть.

Короче говоря, добрым словом и «Томагавком» можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом. Даже если в вашу сторону эти «Томагавки» никто запускать не собирается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com