Белорусская группа Molchat Doma идет на Grammy 15.10.2025, 13:56

Минская группа впервые может попасть в список номинантов.

Альбом «Белая Полоса» минской группы Molchat Doma подан на рассмотрение в категории Best Alternative Album, а трек «Сон» — в категории Best Alternative Performance конкурса Grammy.

Пока это не официальные номинации, а лишь первый этап голосования — For Your Consideration, пишет «Клiк».

На этой стадии релизы допускаются к участию и попадают в бюллетени первого тура для членов Recording Academy, которые и определяют шорт-лист номинантов.

Заявки на участие обычно оформляют лейблы артистов. Для Molchat Doma это важный шаг и возможность впервые попасть в список номинантов на главную музыкальную премию мира.

Molchat Doma — белорусская группа из Минска, основанная в 2017 году. Их музыка сочетает постпанк, синтипоп и холодную волну, а тексты — мрачные и меланхоличные — часто обращаются к темам одиночества и повседневности.

Molchat Doma выпускаются на американском инди-лейбле Sacred Bones Records и регулярно гастролируют по Европе и США.

