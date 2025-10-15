Белорусская группа Molchat Doma идет на Grammy
- 15.10.2025, 13:56
Минская группа впервые может попасть в список номинантов.
Альбом «Белая Полоса» минской группы Molchat Doma подан на рассмотрение в категории Best Alternative Album, а трек «Сон» — в категории Best Alternative Performance конкурса Grammy.
Пока это не официальные номинации, а лишь первый этап голосования — For Your Consideration, пишет «Клiк».
На этой стадии релизы допускаются к участию и попадают в бюллетени первого тура для членов Recording Academy, которые и определяют шорт-лист номинантов.
Заявки на участие обычно оформляют лейблы артистов. Для Molchat Doma это важный шаг и возможность впервые попасть в список номинантов на главную музыкальную премию мира.
Molchat Doma — белорусская группа из Минска, основанная в 2017 году. Их музыка сочетает постпанк, синтипоп и холодную волну, а тексты — мрачные и меланхоличные — часто обращаются к темам одиночества и повседневности.
Molchat Doma выпускаются на американском инди-лейбле Sacred Bones Records и регулярно гастролируют по Европе и США.