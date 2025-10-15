закрыть
15 октября 2025
Эд Ширан украсил форму «Барселоны» своей музыкой

  • 15.10.2025, 21:52
В этой форме каталонцы сыграют Эль-Классико против «Реала»

Эд Ширан нашел яркий способ рассказать о новом альбоме ― для этого музыкант поместил его название на футболки игроков ФК «Барселона». В этой форме они сыграют Эль-Классико против «Реала».

Название альбома «Play» заменило на футболках логотип Spotify. Причем Эд Ширан стал первым сольным поп-исполнителем среди мужчин, выступившим лицом ФК «Барселоны», по заявлению компании.

Коллекция включает 1899 футболок — их количество отсылает к году основания клуба. Кроме того, были представлены дизайн шарфа и толстовки.

«Изменение логотипа демонстрирует, как сотрудничество между ФК «Барселона» и Spotify успешно исследует, насколько далеко можно зайти в союзе спорта и музыки», ― сказал Манель дель Рио, генеральный директор клуба.

Причем креатив не ограничился одеждой. Spotify также добавил специальную версию плейлиста футбольного клуба, собранную Эдом Шираном.

Новую форму наденет и женская команда ФК «Барселона» в матче против ФК «Гранада» 19 октября. Футболки также появятся в игре eFootball.

