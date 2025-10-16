ЧП на «Новороссийске» выходит из-под контроля

ЧП на «Новороссийске» выходит из-под контроля2
На судне — 10 происшествий.
Источник близкого к российским силовикам Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» рассказал, что российская подводная лодка «Новороссийск», которая неожиданно всплыла у берегов Франции, идет в сторону порта в Кронштадте. Ее прибытие ожидают 21 октября. По словам источника, за время дежурства на лодке произошл 10 происшествий.
«Да, катастрофических повреждений нет, экипаж цел и здоров. Однако, показатель ужасный. Среди ЧП: сбои в навигационной системе, программном обеспечении и работе перископа», — заявил источник.
Самое крупное ЧП — утечка топлив прямо в трюм из-за повреждений в топливной системе.
«Любой грамотный специалист из любой страны вам скажет, что лодка, хоть и «гордо» держится на плаву, но никакие боевые задачи в таком состоянии выполнять не способна. Отсюда и шутки западных военных», — отметил источник.
По словам источника, в Кронштадте на лодке сменят экипаж и будут решать, что делать с неисправностями, особенно в дизельной системе.