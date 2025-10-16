закрыть
16 октября 2025, четверг, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЧП на «Новороссийске» выходит из-под контроля

2
  • 16.10.2025, 8:43
  • 5,974
ЧП на «Новороссийске» выходит из-под контроля

На судне — 10 происшествий.

Источник близкого к российским силовикам Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» рассказал, что российская подводная лодка «Новороссийск», которая неожиданно всплыла у берегов Франции, идет в сторону порта в Кронштадте. Ее прибытие ожидают 21 октября. По словам источника, за время дежурства на лодке произошл 10 происшествий.

«Да, катастрофических повреждений нет, экипаж цел и здоров. Однако, показатель ужасный. Среди ЧП: сбои в навигационной системе, программном обеспечении и работе перископа», — заявил источник.

Самое крупное ЧП — утечка топлив прямо в трюм из-за повреждений в топливной системе.

«Любой грамотный специалист из любой страны вам скажет, что лодка, хоть и «гордо» держится на плаву, но никакие боевые задачи в таком состоянии выполнять не способна. Отсюда и шутки западных военных», — отметил источник.

По словам источника, в Кронштадте на лодке сменят экипаж и будут решать, что делать с неисправностями, особенно в дизельной системе.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко