Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип

16.10.2025, 13:12

1,708

Владимир Халип

Призраки иногда возвращаются.

Они появляются где угодно – в больших городах, в пустыне, в океане. Но всегда внезапно, нелепо, некстати. Вот и начало этой недели так внезапно ознаменовало событие почти невероятное – закончилась многолетняя война на Ближнем Востоке. Так, во всяком случае, оценил все это президент Трамп. И вроде бы ничто этому не противоречит. ХАМАС еще пытается цепляться за свои обычные трюки. Но президент Соединенных штатов непреклонен. «Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет, мы разоружим их». Оптимисты вздохнули с облегчением – наконец-то!..

Возвращаются из плена заложники. И все это видят люди в реальном времени. И каждый волен по-своему воспринять и оценить происходящее. Похоже, очень похоже на какой-то серьезный поворот на долгом и трудном пути. Но не хочется верить, что радость и ликование – это не для всех. Что-то смутное все еще клубится в воздухе. И всякие рецидивы вполне возможны. Тем более, бег времени почти непредсказуем. И призраки былых времен тут как тут.

А вот уже и какая-то странная фотка возникла в сети и пошла себе блуждать в нашем сумрачном информационном пространстве. Вроде бы ничего особенного. Морская безмятежная даль. Какой-то военный корабль. А в нескольких кабельтовых от него – еще и какая-то подводная лодка обозначилась. Обычный снимок. Каждый обыватель на океанском побережья Франции может с прогулочного катера нащелкать себе кучу таких снимков.

Но именно это вроде бы невинное изображение вызвало волну неукротимого гнева в России. Да что там волну – цунами. А тут еще пошли слухи по поводу какой-то аварии на этой самой субмарине. А вскоре и ее сакральное имя прошелестело в средствах массовой информации – «Новороссийск». И вот тут уже началось!

Какая авария? Почему российскую подводную лодку сопровождает британский фрегат? Она не нарушала регламент мореплавания. И никакие службы слежения ее не обнаружили внезапно. Лодка всплыла еще за 50 миль до входа в Ла-Манш, поскольку субмарины в соответствии с правилами прохождения пролива должны следовать в надводном положении и под флагом своей страны. Что и было выполнено четко и скрупулезно. Таким образом, судно подверглось необоснованной дискриминации. Это не просто мелкий инцидент. Вызов, страшно подумать, брошен не только вооруженным силам страны, но и ее главному бункеру. А потому соответствующей депешей отозвалось почти мгновенно командование Черноморского Флота. Достаточно малого фрагмента, чтобы понять, какого рода шедевр штабного искусства был по этому поводу создан.

«Экипаж подводной лодки «Новороссийск» (проект 636 «Варшавянка» бортовой номер Б-261) осуществлял плановый межфлотский переход после завершения задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море». Одним словом, чистая лирика. И кто это выдумал, что на борту этого почти образцового судна могла произойти какая-то авария. Будто в отсеки из протекающих трубопроводов поступает солярка, и команда с этим справиться своими силами не может. И даже не исключена возможность сброса ее за борт. Но это уже домыслы досужих репортеров.

А вот вышколенные штабисты в своей скрупулезной депеше просто не учли одну мелкую деталь. Подлодки упомянутого проекта 636 «Варшавянка» могут быть оснащены 18 торпедами и крылатыми ракетами Калибр-ПЛ, способными поражать цели на большом расстоянии. Субмарины такого класса – дизель-электрические. Когда они переключаются на аккумуляторы, их очень трудно обнаружить.

И тут еще вдобавок слухи о том, что на этом «Новороссийске» еще 28 сентября случилась авария – началась протечка топливных трубопроводов. Это значит, что солярка поступает где-то в отсеки. Команда своими силами устранить это не может. И это все не повод для наблюдения за таким неоднозначным объектом? Даже «Летучий голландец», появись он вдруг в Ла-Манше, вполне возможно, привлек бы меньшее внимание.

Даже Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на саммите в Словении, не преминул напомнить о досадном инциденте. «Сейчас, по сути, в Средиземном море практически не осталось российского военно-морского присутствия. Только одинокая и сломанная российская подлодка ковыляет домой после патрулирования».

Сейчас уже шведы наблюдают за этой злополучной лодкой. И неудивительно – такая вот внезапная добавка к российскому теневому флоту, от которого у многих на Балтике болит уже голова. А обыватели и прочие патриоты гадают: куда подлодка повернет – в Балтийск или в Кронштадт? Во всяком случае, одиозное плавание пока еще продолжится.

Путь к миру вроде бы обозначился где-то в пустынях Ближнего Востока. Однако просто ужас, что творится сейчас на морских просторах этой неугомонной планеты. Нет былого строгого порядка. Никакого уважения даже к могучему российскому флоту и его верховному бункеру. Всякие подозрительные плавсредства и прочие призраки безнаказанно куролесят в морях и океанах. Все в прошлом – некому пугнуть.

Как тут не хватает хотя бы грозно дымящего «Кузи»!

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com