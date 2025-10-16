закрыть
16 октября 2025, четверг, 21:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Звезда «Реала» Винисиус попал в скандал в Бразилии

  • 16.10.2025, 21:03
Звезда «Реала» Винисиус попал в скандал в Бразилии

Нападающий слишком бурно отпраздновал день рождения.

Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Винисиус Жуниор оказался под угрозой уголовного наказания за нарушение общественного порядка во время празднования своего дня рождения. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации издания, футболист отмечал свой 25-й день рождения в особняке в Рио-Де-Жанейро с 19 по 21 июля. За это время мероприятие посетило более 500 гостей.

Отмечается, что соседи Жуниора неоднократно жаловались на шум,

который доносился из дома футболиста. На место были также вызваны военные полицейские, которые просили снизить громкость, однако после их отъезда шум продолжался.

В результате футболиста обвинили в нарушении общественного порядка. Предварительные слушания по делу назначены на 6 ноября. Согласно бразильскому законодательству, за нарушение общественного спокойствия или рабочей обстановки предусмотрено наказание от 15 дней до 3 месяцев лишения свободы либо штраф.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года, его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей и забил шесть голов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров