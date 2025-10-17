Россияне установили 4-летний рекорд по скупке антидепрессантов 17.10.2025, 17:15

Спрос на препараты от депрессии выше всего у поколения «зумеров».

В сентябре 2025 года граждане России купили 1,94 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму в 13,8 млрд рублей — на 33% в деньгах больше по сравнению с прошлым годом, пишет Mash со ссылкой на данные системы «Честный знак». Это максимальный месячный показатель за четыре года, отмечает канал. Спрос на препараты от депрессии выше всего у поколения «зумеров» (молодых людей примерно от 15 до 28 лет), рассказали фармацевты и провизоры, пишет The Moscow Times.

Больше всего антидепрессантов в прошлом месяце было продано в Санкт-Петербурге (2230 упаковок) и Москве (2026). Следом идут Калининградская область (1401) и Карелия (1398). Самый низкий спрос на такие препараты зафиксирован в Тыве: 65 упаковок за месяц. В Чечне этот показатель составил 116 штук, в Дагестане — 281.

В сентябре RNC Pharma сообщала, что с января по июль 2025 года аптеки продали 12,9 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 10,6 млрд руб. В денежном выражении показатель увеличился на 36% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Также за первое полугодие вырос объем продаж анксиолитиков — препаратов, уменьшающих тревожность и страх, следует из данных RNC Pharma. Россияне купили больше 9,3 млн упаковок таких лекарств — на 10% больше год к году. В деньгах прирост составил 17% (всего граждане за шесть месяцев потратили на анксиолитики 4,6 млрд рублей).

К концу 2024 года около 4 млн взрослых россиян состояли на учете у психиатров, две трети из них — с тревожными и депрессивными расстройствами, сообщал Минздрав. Как отмечал врач-психиатр, нарколог и психотерапевт клиники Rehab Family Сергей Кузнецов, как минимум 25–30% населения страны имеет ту или иную форму тревожного расстройства и наблюдается тенденция к росту заболеваемости. «Растет количество обращений пациентов к врачам с жалобами на беспокойство, нарушение ночного сна, кошмарные сновидения, панические атаки, депрессию», — отмечал эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com