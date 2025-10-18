закрыть
Доходы России от нефти под угрозой из-за роста добычи ОПЕК

Партнеры Кремля могут по нему ударить сильнее санкций.

Главная угроза российской экономике может исходить не от санкций, а от бывших партнеров по ОПЕК. Страны картеля и их союзники в последние месяцы значительно нарастили добычу нефти, что вызвало падение цен до минимальных уровней за пять месяцев и поставило под удар доходы Кремля, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

По данным аналитиков, если в 2026 году цена нефти Brent опустится до $50 за баррель, а российская нефть Urals сохранит текущую скидку около $12, бюджет России столкнется с серьезными проблемами. При этом правительство закладывает в расчеты куда более оптимистичные $59 за баррель.

Эксперт Банка Финляндии Хели Симола предупреждает, что при сохранении низких цен и растущих военных расходах дефицит бюджета России может достичь 3% ВВП — максимума с начала войны в Украине. Это серьезная нагрузка для страны, лишенной доступа к зарубежным заимствованиям и уже истратившей значительную часть резервов.

Добыча растет не только в странах ОПЕК+, но и в США, Бразилии и Гайане, что формирует избыток предложения на мировом рынке. Тем временем спрос на нефть снижается из-за перехода на электротранспорт и замедления мировой экономики.

Дополнительное давление создают удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также новые санкции ЕС, Великобритании и США против российских компаний и судов, перевозящих нефть в обход ограничений.

Если тенденция сохранится, Россия может столкнуться с падением экспортных доходов и вынуждена будет повышать налоги или сокращать расходы, признают эксперты.

