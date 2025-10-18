закрыть
Раскрыты данные по ввозу и вывозу боеприпасов с территории Беларуси

  • 18.10.2025, 18:27
  • 2,932
Раскрыты данные по ввозу и вывозу боеприпасов с территории Беларуси

Стали известны маршруты и объемы вывоза.

На данный момент вывоз белорусских боеприпасов действительно осуществляется, но одновременно фиксируются и поставки российских боеприпасов в Беларусь, сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

По имеющимся данным, из Беларуси в Россию отправляются наиболее востребованные для фронта типы боеприпасов — предположительно 152-мм и 122-мм артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для РСЗО «Град». Взамен в Беларусь завозятся новые партии вооружений и боеприпасов иной номенклатуры.

В данном материале приводятся сведения об объёмах таких перевозок за весь сентябрь 2025 года. Данные разделены на две части: первая посвящена вывозу боеприпасов из Беларуси в Россию, вторая — их ввозу на территорию Республики Беларусь из РФ.

В рамках первой части рассмотрены маршруты и объёмы вывоза. Все перевозки осуществлялись в адрес арсеналов, складов и баз хранения боеприпасов Вооружённых сил РФ. Фактический вывоз начался 18 сентября 2025 года, и за период по 1 октября общий объём экспортных поставок ВМ составил 70 вагонов, что эквивалентно приблизительно 4,5 тыс. тонн боеприпасов. По нормам загрузки один крытый вагон вмещает порядка 792 выстрелов для Д-20 (152 мм) или 1 184 выстрела для Д-30 (122 мм), что в пересчёте на 70 вагонов даёт диапазон от 55 до 83 тысяч артиллерийских выстрелов.

Ниже приводятся детализированные сведения по маршрутам и объёмам вывоза: с указанием непосредственных адресатов, повагонного состава, типов вагонов, а также станций отправления и назначения.

Вывоз белорусских боеприпасов с территории Беларуси (за период с 18 по 30 сентября 2025 года):

1) Со станции Бобр (Минское отделение БЖД) от 391-й артиллерийской базы боеприпасов МО РБ (в/ч 29253) на станцию Куженкино (Октябрьская ЖД) в адрес 93-го арсенала ГРАУ МО РФ (в/ч 54169-ТД) всего отправлено 22 вагона, из них:

- 20 крытых вагонов с ВМ (≈ 15 840 выстрелов Д-20 (152 мм) или 23 680 выстрелов Д-30 (122 мм) — расчёт приведён для ориентира);

- 2 крытых вагона (вагон для проводников).

Данная отправка осуществлялась двумя отдельными эшелонами (разделена на две самостоятельные группы).

2) Со станции Центролит (Гомельское отделение БЖД) от 1393-го артиллерийского склада боеприпасов МО РБ (в/ч 52208) на станцию Нея (Северная ЖД) в адрес 100-го арсенал ГРАУ МО РФ (в/ч 54169-КН) отправлен 21 вагон, из них:

- 20 крытых вагонов с ВМ (≈ 15 840 выстрелов Д-20 (152 мм) или 23 680 выстрелов Д-30 (122 мм) — расчёт приведён для ориентира);

- 1 крытый вагон (вагон для проводников).

3) Со станции Бронная гора (Брестское отделение БЖД) от 46-го арсенала ракет и боеприпасов МО РБ (в/ч 67878) на станцию Нея (Северная ЖД) в адрес 100-го арсенал ГРАУ МО РФ (в/ч 54169-КН) отправлено 15 вагонов, из них:

- 14 крытых вагонов с ВМ (≈ 11 088 выстрелов Д-20 (152 мм) или 16 576 выстрелов Д-30 (122 мм) — расчёт приведён для ориентира);

- 1 крытый вагон (вагон для проводников).

4) Со станции Добруш (Гомельское отделение БЖД) от 43-го арсенала ракет и боеприпасов МО РБ (в/ч 11724) на станцию Котово (Октябрьская ЖД) в адрес 13-го арсенала ГРАУ МО РФ (в/ч 55443-НЛ) отправлено 11 вагонов, из них:

- 10 крытых вагонов с ВМ (≈ 7 920 выстрелов Д-20 (152 мм) или 11 840 выстрелов Д-30 (122 мм) — расчёт приведён для ориентира);

- 1 крытый вагон (вагон для проводников).

5) Со станции Добруш (Гомельское отделение БЖД) от 43-го арсенала ракет и боеприпасов МО РБ (в/ч 11724) на станцию Луковский (Северо-Кавказская ЖД) в адрес 68-го арсенала ГРАУ МО РФ (в/ч 57229-40) отправлено 7 вагонов, из них:

- 6 крытых вагонов с ВМ (≈ 4 752 выстрела Д-20 (152 мм) или 7 104 выстрела Д-30 (122 мм) — расчёт приведён для ориентира);

- 1 крытый вагон (вагон для проводников).

Ранее железнодорожники выделяли арсеналы и склады МО РБ, куда осуществлялся подсыл порожних вагонов. Дальнейшие события подтвердили эту логику: именно с этих пунктов хранения и производятся отправки боеприпасов в Россию.

Всего на базы и арсеналы РФ с 18.09.2025 по 30.09.2025 было отправлено 76 вагонов, из которых 70 — с взрывчатыми материалами (боеприпасами).

Отметим, что вывоз боеприпасов из Беларуси в Россию по состоянию на середину октября 2025 года продолжается, так же как и подсыл порожних вагонов на станции БЖД, примыкающие к арсеналам и базам хранения боеприпасов МО РБ, для их дальнейшей погрузки.

Таким образом, в первой части материала были рассмотрены маршруты и объёмы вывоза боеприпасов из Беларуси в Россию за сентябрь 2025 года. Эти поставки включали десятки вагонов с наиболее востребованными для фронта номенклатурами и подтвердили факт возобновления экспорта для нужд ВС РФ. При этом стоит отметить, что в отличие от практики 2022–2023 годов, когда белорусские запасы зачастую отправлялись напрямую к районам боевых действий, в 2025 году их в первую очередь доставляют на арсеналы и склады хранения Министерства обороны РФ.

Предположительно, такая схема используется для централизации учёта и распределения: российские арсеналы аккумулируют запасы и уже оттуда направляют их по воинским частям и фронтовым направлениям. Это также может быть связано с изменениями логистики, а также с необходимостью проверки, сортировки или доработки боеприпасов перед применением.

Однако воинские перевозки в сентябре 2025 года не ограничивались только экспортом. Наряду с вывозом белорусских боеприпасов в Россию фиксировался и встречный поток — поставки российских боеприпасов в Беларусь.

Такая схема свидетельствует о двустороннем обмене: из Беларуси отправлялись партии 152-мм и 122-мм артиллерийских снарядов и боеприпасов для РСЗО «Град», а в обратном направлении ввозились новые партии вооружений и боеприпасов иной номенклатуры, предназначенные для пополнения складов МО РБ.

Во второй части материала приводятся сведения именно об этих встречных перевозках, то есть о ввозе российских боеприпасов на территорию Беларуси в сентябре 2025 года.

Ввоз российских боеприпасов на территорию Беларуси за сентябрь 2025 года:

1) В промежутке с 18 по 30 сентября 2025 года со станции Куженкино (Октябрьская ЖД) от 93-го арсенала ГРАУ МО РФ (в/ч 54169-ТД) на станцию Бобр (Минское отделение БЖД) в адрес 391-й артиллерийской базы боеприпасов МО РБ (в/ч 29253) отправлено 20 вагонов, из них:

- 14 крытых вагонов с ВМ;

- 5 полувагонов (вагон прикрытия);

- 1 крытый вагон (вагон для проводников).

2) В промежутке с 1 по 17 сентября 2025 года со станции Куженкино (Октябрьская ЖД) от 93-го арсенала ГРАУ МО РФ (в/ч 54169-ТД) на станцию Центролит (Гомельское отделение БЖД) в адрес 1393-го артиллерийского склада боеприпасов МО РБ (в/ч 52208) отправлено 20 вагонов, из них:

- 14 крытых вагонов с ВМ;

- 5 полувагонов с ВМ;

- 1 крытый вагон (вагон для проводников).

3) В промежутке с 18 по 30 сентября 2025 года со станции Куженкино (Октябрьская ЖД) 93-го арсенала ГРАУ МО РФ (в/ч 54169-ТД) на станцию Заслоново (Минское отделение БЖД) в адрес 3611-го артиллерийского склада боеприпасов МО РБ (в/ч 73498) отправлено 18 вагонов, из них:

- 12 крытых вагонов с ВМ;

- 5 полувагонов (вагоны прикрытия);

- 1 крытый вагон (вагон для проводников).

4) В промежутке с 1 по 17 сентября 2025 года со станции Бутылицы (Горьковская ЖД) от 2161-й Центральной базы МО РФ (РиАБ, в/ч 96570) на станцию Осиповичи-I (Могилёвское отделение БЖД) в адрес 1405-й артиллерийской базы боеприпасов МО РБ (в/ч 42707) отправлено 11 вагонов, из них:

- 5 крытых вагонов с ВМ;

- 5 полувагонов (вагоны прикрытия);

- 1 крытый вагон (вагон для проводников).

Всего на базы и арсеналы МО РБ за сентябрь 2025 года было доставлено 58 вагонов, из которых 45 — с боеприпасами (грузами категории ВМ). Можно отметить, что ввоз боеприпасов из России в Беларусь взамен ранее вывезенных, по всей видимости, продолжится и в октябре 2025 года.

Таким образом, сентябрьские перевозки показали возобновление обмена боеприпасами между Беларусью и Россией. Беларусь выступает источником наиболее востребованных типов снарядов, одновременно получая из РФ новые партии вооружений для пополнения своих арсеналов. Всё это указывает на интеграцию логистики боеприпасов двух стран и вероятное продолжение такой схемы в дальнейшем.

