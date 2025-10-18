В Гомельской области грибы снова с сюрпризом 4 18.10.2025, 19:50

1,782

В некоторых уровень радиации зашкалил

В Гомельской области санврачи проверили 699 проб продуктов и 61 пробу воды на содержание цезия-137.

Исследования проводили в сентябре. Пробы из госсектора оказались в порядке, а в пробах из частного сектора нашли превышения допустимых норм, пишет портал «Правда Гомель».

Из частного сектора исследовали 568 проб пищевых продуктов, превышения гигиенических нормативов нашли в 17: в 14 пробах свежих грибов и продуктах их переработки, а также в 3 пробах сушеных грибов. Превышения зарегистрированы в Ветковском, Ельском, Калинковичском, Кормянском, Наровлянском, Хойникском районах.

Особенно «фонили» сушеные грибы: в Наровлянском районе уровень цезия-137 достиг 16 399 Бк/кг при допустимых 2500 Бк/кг. Для сравнения, в свежих грибах из Кормянского района показатель составил 1828 Бк/кг при норме 500 Бк/кг.

Проверить дикоросы, собранные самостоятельно, населению можно бесплатно — в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии. Результат сообщают в день обращения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com