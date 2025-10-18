В Гомельской области грибы снова с сюрпризом

В Гомельской области грибы снова с сюрпризом4
18.10.2025
В некоторых уровень радиации зашкалил
В Гомельской области санврачи проверили 699 проб продуктов и 61 пробу воды на содержание цезия-137.
Исследования проводили в сентябре. Пробы из госсектора оказались в порядке, а в пробах из частного сектора нашли превышения допустимых норм, пишет портал «Правда Гомель».
Из частного сектора исследовали 568 проб пищевых продуктов, превышения гигиенических нормативов нашли в 17: в 14 пробах свежих грибов и продуктах их переработки, а также в 3 пробах сушеных грибов. Превышения зарегистрированы в Ветковском, Ельском, Калинковичском, Кормянском, Наровлянском, Хойникском районах.
Особенно «фонили» сушеные грибы: в Наровлянском районе уровень цезия-137 достиг 16 399 Бк/кг при допустимых 2500 Бк/кг. Для сравнения, в свежих грибах из Кормянского района показатель составил 1828 Бк/кг при норме 500 Бк/кг.
Проверить дикоросы, собранные самостоятельно, населению можно бесплатно — в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии. Результат сообщают в день обращения.