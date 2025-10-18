Ученые выяснили, как фазы луны влияют на сон людей 18.10.2025, 21:21

Швейцарские специалисты провели эксперимент.

Разобраться в том, влияют ли фазы луны на человека разобраться достаточно сложно, пишет Popular Science (перевод - «Фокус»).

«Многие романтизируют полнолуние, особенно такие особые события, как голубая луна, поэтому, возможно, это влияние обусловлено эмоциями, а не физиологией», — говорит доктор Стивен Карстенсен, консультант по расстройствам дыхания, связанным со сном.

Иными словами, если люди считают, что не смогут заснуть в полнолуние, то одного этого ожидания может оказаться достаточно, чтобы так и не заснуть ночью. Но несмотря на это, луна действительно может оказывать влияние на сон.

В одном из своих исследований швейцарские ученые провели эксперимент, участники которого не подозревали, что он как-то связан с луной и сном. В полнолуние у людей наблюдалось снижение активности мозга в фазе глубокого сна на 30%, им требовалось на 5 минут больше времени, чтобы заснуть. В целом, во время полнолуния участники эксперимента спали на 20 минут меньше.

Также ученые обнаружили ухудшение качества сна, а также снижения уровня мелатонина. Этот гормон естественным образом вырабатывается ночью, чтобы успокоить тело и подготовить его ко сну.

«Мы знаем, что свет, как искусственный, так и естественный, может подавлять выработку мелатонина, поэтому вполне вероятно, что лунный свет может оказывать естественный стимулирующий эффект», - говорит психиатр и специалист по медицине сна Алекс Димитриу.

Другое исследование проведенное ученым из Швейцарии показало схожие результаты. В нем приняли участие 47 здоровых взрослых, которые спали на 25 минут меньше в полнолуние. Также анализ показал, что мужчины страдали от такой бессонницы больше, чем женщины. В целом, мужчины спали во время полнолуния на 50 минут меньше.

Кроме этого, участникам второго исследования потребовалось на 30 минут больше, чтобы достичь фазы быстрого сна и стадии сновидений.

Но все эти исследования объединяет один нюанс: все они проводились в лабораториях сна, где незнакомая обстановка можно влиять на сон.

Чтобы устранить эту проблему, ученые из Вашингтонского университета провели свой эксперимент в реальных условиях. Они отследили человеческий сон в трех аргентинских общинах, одна из которых располагалась на окраине города, другая в сельской местности, а третья в отдаленном районе без электричества.

Также был проанализирован сон 464 студентов университета в Сиэтле, чьи показатели отслеживались с помощью часов.

Во всех местах, независимо от искусственного освещения, участники спали меньше в ночи, которые предшествовали полнолунию.

Ученые предполагают, что такая взаимосвязь может быть последствием древней привычки. Дело в том, что когда луна была полной и наиболее яркой, наши предки, вероятнее всего, отравлялись на охоту и ложились спать позже.

