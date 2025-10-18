закрыть
18 октября 2025, суббота, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, как фазы луны влияют на сон людей

  • 18.10.2025, 21:21
Ученые выяснили, как фазы луны влияют на сон людей

Швейцарские специалисты провели эксперимент.

Разобраться в том, влияют ли фазы луны на человека разобраться достаточно сложно, пишет Popular Science (перевод - «Фокус»).

«Многие романтизируют полнолуние, особенно такие особые события, как голубая луна, поэтому, возможно, это влияние обусловлено эмоциями, а не физиологией», — говорит доктор Стивен Карстенсен, консультант по расстройствам дыхания, связанным со сном.

Иными словами, если люди считают, что не смогут заснуть в полнолуние, то одного этого ожидания может оказаться достаточно, чтобы так и не заснуть ночью. Но несмотря на это, луна действительно может оказывать влияние на сон.

В одном из своих исследований швейцарские ученые провели эксперимент, участники которого не подозревали, что он как-то связан с луной и сном. В полнолуние у людей наблюдалось снижение активности мозга в фазе глубокого сна на 30%, им требовалось на 5 минут больше времени, чтобы заснуть. В целом, во время полнолуния участники эксперимента спали на 20 минут меньше.

Также ученые обнаружили ухудшение качества сна, а также снижения уровня мелатонина. Этот гормон естественным образом вырабатывается ночью, чтобы успокоить тело и подготовить его ко сну.

«Мы знаем, что свет, как искусственный, так и естественный, может подавлять выработку мелатонина, поэтому вполне вероятно, что лунный свет может оказывать естественный стимулирующий эффект», - говорит психиатр и специалист по медицине сна Алекс Димитриу.

Другое исследование проведенное ученым из Швейцарии показало схожие результаты. В нем приняли участие 47 здоровых взрослых, которые спали на 25 минут меньше в полнолуние. Также анализ показал, что мужчины страдали от такой бессонницы больше, чем женщины. В целом, мужчины спали во время полнолуния на 50 минут меньше.

Кроме этого, участникам второго исследования потребовалось на 30 минут больше, чтобы достичь фазы быстрого сна и стадии сновидений.

Но все эти исследования объединяет один нюанс: все они проводились в лабораториях сна, где незнакомая обстановка можно влиять на сон.

Чтобы устранить эту проблему, ученые из Вашингтонского университета провели свой эксперимент в реальных условиях. Они отследили человеческий сон в трех аргентинских общинах, одна из которых располагалась на окраине города, другая в сельской местности, а третья в отдаленном районе без электричества.

Также был проанализирован сон 464 студентов университета в Сиэтле, чьи показатели отслеживались с помощью часов.

Во всех местах, независимо от искусственного освещения, участники спали меньше в ночи, которые предшествовали полнолунию.

Ученые предполагают, что такая взаимосвязь может быть последствием древней привычки. Дело в том, что когда луна была полной и наиболее яркой, наши предки, вероятнее всего, отравлялись на охоту и ложились спать позже.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко