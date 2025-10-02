«Длинный Нептун» впервые показали публике 2 2.10.2025, 7:56

5,176

Аналитики объяснили, чем особенна ракета.

Украина официально представила модернизированную крылатую ракету РК360Л, известную как «Длинный Нептун», способную преодолевать до 1 000 км с боевой частью весом 260 кг. Параметры ракеты демонстрировали на киевской выставке вместе с комплексом «Нептун-Д».

По данным портала Defence Express, на интерактивной выставке в Киеве государственный портал «Зброя» впервые показал полные технические характеристики ракеты РК360Л и комплекса «Нептун-Д». Новая модификация официально обозначена индексами «Нептун-Д» для комплекса и РК360Л для ракеты. Интересно, что заявленная дальность полета достигает 1 000 км — это почти в 3,5 раза больше, чем у противокорабельного варианта Р-360, который достигал лишь 280 км.

Масса боевой части также выросла до 260 кг против 150 кг у предыдущей версии. То есть разработчики смогли, можно сказать, совместить две сложные характеристики одновременно — увеличить и дальность, и мощность боезаряда. По имеющимся фото можно увидеть, что длина ракеты без ускорителя составляет около 6 метров, то есть на 1,5 метра больше, чем у Р-360, а диаметр корпуса вырос до примерно 50 см с 38 см.

Кроме этого, важно, что РК360Л сохраняет способность поражать как наземные, так и морские цели, то есть движущиеся объекты остаются в зоне поражения. Хотя детали системы наведения не раскрыты, возможность атаковать корабли дает основания предполагать, что активная радиолокационная головка самонаведения осталась.

Для полета над сушей инженеры решили несколько сложных задач: ракета способна преодолевать переменный рельеф, следовать по определенному маршруту без спутниковой навигации и точно поражать наземные цели — что, как известно, значительно сложнее наведения на крупные металлические объекты на море. И, как дополнительный бонус, у РК360Л одновременно увеличены и дальность, и масса боевой части, что делает ее действительно уникальной разработкой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com