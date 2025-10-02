Зря упырь суетится2
- Александр Невзоров
- 2.10.2025, 8:03
- 10,214
Путин и тут не рассчитал силы.
Зря упырь суетится. Напрасно он собирает ближний круг и ковыряется в тревожной красной папочке.
Не видать Путину «информационной безопасности», как своих ушей.
«Поезд ушел». И он сам и все его люди войдут в историю, как больные подонки. И никак иначе.
Русские диктатуры всегда сами формировали свой образ; они зорко и ревностно следили за тем следом, что оставляли в вечности. Им всегда хотелось там сиять разумом, праведностью и мощью. И почти всегда получалось.
Из этих фальшивок и слеплена пафосная «История государства российского» и СССР.
В этот раз не получится. На «скрижалях» будет не сусальная картинка, а вся грязь, вся патология путинского режима.
Глупец и тут не рассчитал силы, думая, что приговорами, тюрьмами, убийствами и изгнаниями он сможет зачистить интеллектуальное поле под своих угодливых графоманов, типа Прилепина.
О нет. История Путина и его бездарной войны уже написана и продолжает создаваться, в том числе и в этом канале.
Александр Невзоров, «Телеграм»