Зря упырь суетится 2 Александр Невзоров

2.10.2025, 8:03

10,214

Александр Невзоров

Путин и тут не рассчитал силы.

Зря упырь суетится. Напрасно он собирает ближний круг и ковыряется в тревожной красной папочке.

Не видать Путину «информационной безопасности», как своих ушей.

«Поезд ушел». И он сам и все его люди войдут в историю, как больные подонки. И никак иначе.

Русские диктатуры всегда сами формировали свой образ; они зорко и ревностно следили за тем следом, что оставляли в вечности. Им всегда хотелось там сиять разумом, праведностью и мощью. И почти всегда получалось.

Из этих фальшивок и слеплена пафосная «История государства российского» и СССР.

В этот раз не получится. На «скрижалях» будет не сусальная картинка, а вся грязь, вся патология путинского режима.

Глупец и тут не рассчитал силы, думая, что приговорами, тюрьмами, убийствами и изгнаниями он сможет зачистить интеллектуальное поле под своих угодливых графоманов, типа Прилепина.

О нет. История Путина и его бездарной войны уже написана и продолжает создаваться, в том числе и в этом канале.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com