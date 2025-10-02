закрыть
2 октября 2025, четверг, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зря упырь суетится

2
  • Александр Невзоров
  • 2.10.2025, 8:03
  • 10,214
Зря упырь суетится
Александр Невзоров

Путин и тут не рассчитал силы.

Зря упырь суетится. Напрасно он собирает ближний круг и ковыряется в тревожной красной папочке.

Не видать Путину «информационной безопасности», как своих ушей.

«Поезд ушел». И он сам и все его люди войдут в историю, как больные подонки. И никак иначе.

Русские диктатуры всегда сами формировали свой образ; они зорко и ревностно следили за тем следом, что оставляли в вечности. Им всегда хотелось там сиять разумом, праведностью и мощью. И почти всегда получалось.

Из этих фальшивок и слеплена пафосная «История государства российского» и СССР.

В этот раз не получится. На «скрижалях» будет не сусальная картинка, а вся грязь, вся патология путинского режима.

Глупец и тут не рассчитал силы, думая, что приговорами, тюрьмами, убийствами и изгнаниями он сможет зачистить интеллектуальное поле под своих угодливых графоманов, типа Прилепина.

О нет. История Путина и его бездарной войны уже написана и продолжает создаваться, в том числе и в этом канале.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип