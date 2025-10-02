ВСУ зачистили населенный пункт в Донецкой области 2.10.2025, 8:22

И отбросили противника возле двух пунктов.

Украинские военные зачистили Новое Шахово от российских захватчиков, а также отбросили противника в районе двух населенных пунктов в Донецкой области.

Зато российская армия имела успехи в районе двух населенных пунктов в Запорожской области. Об изменениях на карте боевых действий рассказали аналитики проекта DeepState вечером 1 октября.

«Силы обороны Украины зачистили Новое Шахово и отбросили противника вблизи Никаноровки и Золотого Колодезя», — говорится в сообщении.

Новое Шахово — населенный пункт в Добропольском районе Донецкой области. Соответствующие изменения можно увидеть на карте боевых действий.

Также украинские защитники имели успехи в районе сел Никаноровка и Золотой Колодец в Покровском районе. Населенные пункты расположены к югу и западу от зачищенного Нового Шахового соответственно.

Российская армия взамен продвинулась в районе села Новоивановка и в селе Полтавка Гуляйпольского района Запорожской области. Соответствующие изменения в регионе аналитики отобразили на карте боевых действий.

