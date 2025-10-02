закрыть
2 октября 2025, четверг, 9:30
Илон Маск стал первым человеком с состоянием более 500 миллиардов долларов

  2.10.2025, 8:26
Илон Маск

Это стало возможным благодаря стремительному росту акций компании Tesla.

Американский предприниматель Илон Маск достиг исторической отметки в 500 миллиардов долларов собственного капитала. Это стало возможным благодаря стремительному росту акций компании Tesla, долей которой владеет Маск.

Он также является основателем и владельцем космической компании SpaceX, что способствует его состоянию. Акции Tesla выросли на фондовом рынке после положительных финансовых отчетов компании. По данным Forbes, Маск обошел самых богатых людей мира и стал первым, кто преодолел отметку в полтриллиона долларов.

Эксперты отмечают, что его состояние зависит от цен на акции компаний, а не от наличных денег. Маск известен своей инновационной деятельностью, включая развитие электромобилей, спутникового интернета и искусственного интеллекта.

Аналитики подчеркивают, что такой рост богатства является редким случаем в мировой экономике. Некоторые инвесторы называют это «новой эрой технологического богатства». Маск неоднократно заявлял о планах колонизации Марса и развитие зеленых технологий на Земле.

Финансовые показатели Tesla и SpaceX остаются под пристальным вниманием инвесторов. Предприниматели и экономисты отмечают, что Маск демонстрирует влияние технологий на современную экономику. Его состояние растет вместе со спросом на инновационные продукты и услуги.

