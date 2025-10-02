закрыть
2 октября 2025, четверг, 9:31
В Саратове прогремели взрывы после ударов дронов

  • 2.10.2025, 9:13
  • 2,162
Атаку показали на видео.

В ночь на 2 октября дроны атаковали военные и стратегические объекты в Саратовской области России. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, пишет Диалог.UA.

По данным Telegram-каналов, жители Саратова слышали взрывы и работу противовоздушной обороны. Подробности уточняются. Видео публикует Telegram-канал «Крымский ветер».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пока официально не прокомментировал атаку дронов. Он рассказал только, что есть угроза БпЛА.

Примерно в 05:00 стало известно, что в аэропорту Саратова ввели ограничения. Также их ввели сегодня и в аэропорту Астрахани.

Позже ограничения в аэропортах отменили. Минобороны РФ утверждает, что в ночь на 2 октября над российскими регионами якобы уничтожено 85 украинских БпЛА.

Нужно отметить, что в Саратове и Саратовской области расположено много военных и стратегических объектов, которые обеспечивают всем необходимым российскую оккупационную армию в Украине.

Поэтому ВСУ наносят по ним удары. Например, в ночь на 10 августа 2025 года украинские дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который снабжает топливом российскую армию. В результате там начались пожары. Этот НПЗ может перерабатывать ежегодно 7 миллионов тонн нефти. Генштаб ВСУ подтвердил удар по этому стратегическому объекту.

