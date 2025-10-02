В Буче в результате российской атаки горел санаторий 2 2.10.2025, 9:53

1,358

Пострадал мужчина.

В ночь на четверг, 2 октября, страна-террорист РФ нанесла удар по Буче Киевской области с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки возник масштабный пожар, есть пострадавший.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

«Ночью в городе Буча в результате атаки БпЛА возник пожар в двухэтажном здании нефункционирующего санатория. Пожар ликвидирован в 2:13 на площади 600 квадратных метров. Обнаружен травмированный мужчина 1977 года рождения», – говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции Киевщины В результате происшествия телесные повреждения в виде осколочного ранения ноги получил 48-летний мужчина. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

