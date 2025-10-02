Егор Сидоров забросил, «Анахайм» победил «Сан-Хосе»
- 2.10.2025, 9:46
Первая шайба белоруса в предсезонке.
В выездном выставочном матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм» был сильнее «Сан-Хосе», пишет betnews.by.
Сан-Хосе — Анахайм — 2:5 (Эклунд, 40:55-бол., Скиннер, 45:22; Сеннеке, 21:09, Коланджело, 26:38, Готье, 27:55, Сидоров, 58:29-п.в, Ватрано, 59:43-п.в.).
У гостей белорусский нападающий Егор Сидоров поразил пустые ворота, отметившись первой заброшенной шайбой в предсезонке.
Сидоров уже принял участие в 4 выставочных матчах и набрал 3 (1+2) очка.