Егор Сидоров забросил, «Анахайм» победил «Сан-Хосе» 2.10.2025, 9:46

Егор Сидоров

фото: x.com/anaheimducks

Первая шайба белоруса в предсезонке.

В выездном выставочном матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм» был сильнее «Сан-Хосе», пишет betnews.by.

Сан-Хосе — Анахайм — 2:5 (Эклунд, 40:55-бол., Скиннер, 45:22; Сеннеке, 21:09, Коланджело, 26:38, Готье, 27:55, Сидоров, 58:29-п.в, Ватрано, 59:43-п.в.).

У гостей белорусский нападающий Егор Сидоров поразил пустые ворота, отметившись первой заброшенной шайбой в предсезонке.

Сидоров уже принял участие в 4 выставочных матчах и набрал 3 (1+2) очка.

