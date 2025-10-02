Синоптики пообещали белорусам потепление до +17°С к выходным
2.10.2025
И назвали сроки первого снега в октябре.
Синоптики предупредили белорусов об изменении погодной ситуации, на этот раз - в сторону потепления. К выходным термометры могут показать кое-где по стране до +17°С. Однако в долгосрочных прогнозах на октябрь уже маячит первый снег, пишет Telegraf.news.
О потеплении белорусов предупредили авторы тематического Telegram-канала о погоде «Метеовайб». Они пояснили, что резкое похолодание в конце сентября было вызвано влиянием антициклона, который блокировал западный перенос воздушных масс, в результате чего в Беларусь поступали исключительно прохладные воздушные массы с континента.
«Но в ближайшие дни синоптическая ситуация изменится. Центр антициклонального блока сместится на восток и на Беларусь распространят влияние циклоны», - рассказали специалисты.
По их словам, сначала в Беларусь придут южные циклоны, теряющее свою активность. В их тёплый сектор большая часть страны попадет в субботу, 4 октября, когда и начнёт расти температурный фон, а к воскресенью, 5 октября, под влиянием экс-тропического циклона Умберто температура в южных районах Беларуси может повыситься до +16°..+17°С .
«Данный циклон восстановит на следующей неделе привычный для нас западный перенос воздушных масс, с умеренно-теплой, ветреной с осадками погодой. Угроза ночных заморозков значительно уменьшится до начала 2-ой декады октября», - дали свой прогноз авторы канала.
Ссылаясь на данные европейской модели ЕСМWF, они спрогнозировали, что средняя температура воздуха на следующей неделе в Беларуси будет держаться выше климатической нормы.
По данным Белгидромета, климатическая норма октября для Беларуси составляет +6,8°С .
Когда белорусам ждать первого снега в 2025 году?
В свою очередь начальник службы метеопрогнозов Белгидромета Марина Грицкевич в комментарии агентству Sputnik озвучила предварительный долгосрочный прогноз на весь октябрь. В целом он, по словам специалиста, будет укладываться в климатическую норму, как по температуре, так и по осадкам.
Средние температуры воздуха, по словам Грицкевич, будут оставаться в пределах от +6°С по северу и северо-востоку до +8°С по юго-западу, дневные максимумы в целом - не выше +9 +13°С. На первой неделе месяца при прояснениях специалист допустила вероятность ночных заморозков от 0 до -5°С .
По предварительным данным, первого мокрого снега белорусам следует ожидать не ранее второй-третьей декады октября.