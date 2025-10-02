закрыть
2 октября 2025, четверг, 11:19
Лукашенко доигрался

5
  • 2.10.2025, 10:24
  • 8,764
Лукашенко доигрался

Китайцы запустили маршрут в обход белорусско-польской границы.

«В первую очередь, на транзите потерял Китай», — заявил на белорусском телевидении в минувшее воскресенье глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. Поспешив посчитать деньги в кармане у нашего стратегического союзника. А тот, похоже, их уже давно посчитал. И в конце прошлой недели запустил новый железнодорожный маршрут в Евросоюз. Состав не идет через Польшу. Но не идет и через Беларусь. И теперь коллеге Орловского впору считать, сколько будет терять на недополученном транзите Беларусь, пишет planbmedia.io.

Мимо Польши и Беларуси

О запуске нового маршрута в обход Беларуси и Польши, которые недавно почти на две недели парализовали китайский железнодорожный транзит в Евросоюз, сообщило агентство «Синьхуа».

Поезд, груженный автозапчастями, цифровыми устройствами и товарами FMCG, 26 сентября отправился из города Сиань. Он проедет через Казахстан и Россию, и прибудет в Санкт-Петербург, проинформировало государственное агентство. И это стало одной из главных новостей дня. В Питере предстоит перевалка контейнеров на морские суда, которые доставят их по Балтийскому морю в Гамбург. А из германского порта они отправятся в другие регионы Европы – Дуйсбург, Будапешт и т.д.

Как многозначительно говорится в сообщении «Синьхуа», «в дальнейшем Сианьское отделение Китайской государственной железнодорожной корпорации увеличит частоту отправления рейсов, разработает новые маршруты и новую продукцию в соответствии с рыночным спросом, чтобы обеспечить достаточную гарантию пропускной способности для построения новой архитектоники развития в Евразии».

Сианьский передел

Что должно еще триггерить белорусские власти (польские –тоже) в сообщении «Синьхуа»? По данным Eurasian Rail Alliance, проанализировавшем контейнерные перевозки по евразийскому направлению (через Казахстан, Россию и Беларусь), в 2024 году на это направление пришлось 88,6% транзитного контейнерного потока между Китаем и Евросоюзом. Стоимость грузов (лидируют электрические устройства, механическое оборудование, автотехника и трикотаж), перевезенных по нему, выросла на 84,9% и достигла 29,4 млрд долларов. Это уж 3,7% в общем товарообороте Китая с Европой.

Как подсчитали эксперты Eurasian Rail Alliance, в 2024 году в западном направлении (Китай — ЕС) было перевезено 372,6 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), а в обратном — 56,9 тыс. ДФЭ.

Так вот 25% этих грузов это — как раз маршрут Сиань — Малашевичи. Сиань является стрежневой точкой отправления китайских грузов в Европу. Он также стержневая точка получения европейских товаров в Китае. Больше всего грузов в обратном направлении проследовало в прошлом году по направлению Дуйсбург — Сиань (8 730 ДФЭ).

Решение о запуске нового маршрута, конечно, принималось не как ответ на закрытие границы. Но оно оказалось к месту. Безусловно такой вариант китайские власти допускали, тем более через Малашевичи проходит почти 85% их железнодорожных грузов в Европу. Слишком большой процент, чтобы зависеть от того, что там происходит между двумя не очень любящими друг друга соседями.

Неизвестно, как с экономической стороны будет оправдан новый маршрут, в котором появилось морское звено, хотя без угроз со стороны хуситов, но с выросшей стоимостью услуг за перевозку. Но если его эффективность будет доказана сианьскими железнодорожниками и логистами, то пример может станет заразительным для остальных хабов Китая (Чунцина, Чэнду, Чжэнчжоу и др.). Которым тоже нужна предсказуемость в районе белорусско-польской границы.

