The Telegraph: Ракеты Tomahawk могут изменить ход войны в Украине
- 2.10.2025, 10:35
США рассматривают поставки этого вооружения для ударов по территории России.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США поставки крылатых ракет «Томагавк» во время встречи с Дональдом Трампом на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Это оружие может изменить ход войны, сообщает The Telegraph.
По данным источников, этот запрос уже попал в официальные обсуждения в Вашингтоне.
«Каждая из крылатых ракет попала в пределах 30 см от места, где должна была попасть», - хвастался Дональд Трамп, вспоминая применение «Томагавков» во время ударов по иранским ядерным объектам, что подтвердили спутниковые снимки с мест поражения.
Вскоре после публикации сообщения вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что вопрос поставок рассматривается: «Мы, безусловно, рассматриваем ряд запросов от европейцев».
При определенных условиях, если Трамп одобрит поставки, европейские правительства могут оплатить ракеты в рамках схемы, которую возглавит НАТО.
Посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог пошел дальше, указав, что Киеву может быть разрешено наносить дальние удары по российской территории:
«Используйте возможность ударить глубоко. Не существует сакральных мест».
О чем идет речь технически
«Tomahawk» - дозвуковая крылатая ракета, которую можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с земли; ее дальность в зависимости от модели может достигать до 2 500 км. Ракеты летают на низкой высоте, уклоняясь от радаров, оснащены бортовыми датчиками для избежания препятствий и несут боеголовки около 450 кг, способные разрушать укрепленные цели, в том числе бункеры.
Если Украина получит «Томагавки», она, вероятно, будет направлять их на командные пункты, склады боеприпасов и военные производственные площадки в тылу России. Теоретически удары по таким целям могут замедлить темпы наступления, затруднить пополнение фронта и нарушить командные структуры противника.
Несмотря на тактически мощные возможности ракеты, аналитики сомневаются, что поставка Tomahawk сама по себе изменит стратегический баланс.
«Путин думает, что побеждает, и единственное, что изменит эти расчеты, - это ущерб, нанесенный России, который является достаточно разрушительным, чтобы фактически представлять угрозу его власти в России», - заявил Кир Джайлз, старший консультант Chatham House.
По его словам, «все, что не является этим, - это лишь часть ведения войны».
Доктор Сидхарт Каушал из аналитического центра RUSI также обратил внимание на производственные ограничения:
«Хотя Tomahawk - дорогая ракета, настоящий вопрос в отношении материалов заключается не в цене, а в производстве. США производят от 50 до 70 таких ракет в год и расходуют сотни на Ближнем Востоке».