2 октября 2025, четверг, 19:39
ВСУ отбросили россиян на Добропольском направлении

  • 2.10.2025, 18:37
  • 1,436
ВСУ отбросили россиян на Добропольском направлении

Украинские воины продолжают контрнаступательную операцию.

По данным проекта DeepState, ВСУ провели еще одну успешную операцию на Добропольском направлении. В ходе боевых действий было полностью зачищено село Новое Шахово в Донецкой области. Кроме того, украинские подразделения вытеснили российских военных с позиций в районах Никаноровки и Золотого Колодца, передает «Диалог».

Ситуация на карте показывает, что освобождение Нового Шахова позволяет украинским войскам «поджимать» российские силы с двух сторон — от Никаноровки и со стороны Золотого Колодца. Такая конфигурация фронта делает российскую группировку у Сувого и Полтавки уязвимой: любое продвижение ВСУ на северо-восток может создать "карман", в котором противник окажется под новой угрозой окружения. Это усиливает давление на российские части и вынуждает их перебрасывать резервы, ослабляя соседние участки фронта.

Снижение темпов России

Хотя на соседнем Новопавловском направлении войска РФ сумели продвинуться в районе Полтавки и Новоивановки в Запорожской области, общая динамика не в пользу Москвы. В сентябре россияне захватили около 259 квадратных километров украинской земли — почти на 44% меньше, чем в августе. Это свидетельствует о серьезных проблемах с ресурсами и логистикой у противника.

Значение для фронта

Добропольское направление становится символом того, что украинская армия способна не только удерживать рубежи, но и вести активные боевые действия, постепенно отбрасывая противника. Такие локальные успехи подрывают планы России и укрепляют моральное преимущество ВСУ.

