«Милан» интересуется Левандовским

Звезда «Барселоны» может стать одноклубником легендарного Луки Модрича.

«Милан» вступил в контакт с агентом Роберта Левандовского, чтобы выяснить возможность его перехода.

Летом клуб активно искал нового нападающего: в итоге был подписан Кристофер Нкунку, который не является классическим «девяткой», а также звучали имена Душана Влаховича, Конрада Хардера, при этом Виктор Бонифейс не прошёл медосмотр. Сантьяго Хименес пока не убедил, поэтому тема трансфера форварда лишь отложена.

По информации журналиста Луки Коэна, спортивный директор «россонери» Игли Таре обсудил ситуацию с агентом игрока Пини Захави. «Милан» пытается понять позицию «Барселоны», где контракт поляка истекает в июне, и клуб, по слухам, не намерен его продлевать.

Коэн отметил:

«Пока речь идет лишь о запросе информации. Не стоит делать больших выводов. Это похоже на ситуацию с Модричем в мае».

Левандовский по праву считается одним из лучших нападающих своего поколения. За «Барселону» он забил 105 голов в 154 матчах, ранее отметился 344 мячами и 73 ассистами в 375 играх за «Баварию».

«Милан» уже имел опыт приглашения возрастных звезд для решения проблемы в атаке — достаточно вспомнить Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру. Левандовский в 37 лет стал бы очередным примером стратегии «побеждать здесь и сейчас», если трансфер действительно состоится.

