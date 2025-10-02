ВСУ начали применять дроны размером с пачку сигарет 2.10.2025, 20:47

1,416

Боевая часть весом несколько сотен граммов может причинить тяжелый ущерб.

Миниатюрные дроны-камикадзе размером с пачку сигарет начали применять на фронте. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военная хроника».

На видео показали беспилотник ВСУ с небольшой рамой. Расстояние между двигателями — меньше длины средней мужской ладони. В сообщении отметили, что концепция «летающего боеприпаса» сформировалась давно. Аппарат с минимальным количеством взрывчатого вещества предназначен для поражения отдельных бойцов.

Боевая часть весом несколько сотен граммов может причинить тяжелый ущерб, однако такой дрон обладает рядом недостатков. «Небольшой аккумулятор позволяет летать лишь небольшое время, а незначительная полезная нагрузка усложняет процесс применения, поскольку применять такие беспилотники нужно гораздо точнее», — пишет канал.

