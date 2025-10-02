закрыть
2 октября 2025, четверг, 22:43
Четырехлетняя белоруска из списка Forbes покорила соцсети

  • 2.10.2025, 22:02
  • 2,380
Четырехлетняя белоруска из списка Forbes покорила соцсети

Ева Карпикау сделала обзор белорусских блюд.

Еве Карпикау не исполнилось еще даже и пяти лет. Но это не помешало девочке в этом году попасть в список Forbes самых перспективных блогеров. На ее блог в инстаграме, который ведет мама, подписано уже 1,2 миллиона человек. В тиктоке подписчиков еще больше — 2,1 миллиона.

Мама Евы с российского Урала, отец — из белорусского Ивья. Но познакомились молодые люди в Дубае: отец Астах жил там с 17 лет, а мама Анастасия прилетела туда работать в музыкальной школе учительницей. Когда возлюбленной нужно было вернуться на родину, Астах полетел за ней — два года молодая семья жила в Екатеринбурге. Но как только белорус получил предложение снова работать в Дубае, муж с женой с радостью вернулись туда.

О том, что дочь заметил Forbes, родители узнали из СМИ. Но из-за этого семья столкнулась и с хейтом: многие успели додумать прибыли в миллионы долларов. Анастасия же говорит, что они самая обычная семья без понтов и вилл — и даже машина у них в кредит. А попадание в список Forbes свидетельствует лишь о том, что они создают интересный контент.

Искренность и непосредственность Евы завоевывает сердца. Не прошло и суток, а новое видео, в котором юная леди угощается блюдами белорусской кухни и комментирует их, набрало более 1,2 миллиона просмотров, пишет «Наша нiва».

@karpikaufamily

Ева пробует белорусскую кухню🤌

♬ оригинальный звук - KarpikauFamily

Сразу ей предложили драники — их маленький блогер ела с аппетитом.

— Первое блюдо просто шикарное! Может, тут картошка такая вкусная? Это я на мультик оставлю, со сметанкой.

А вот холодник энтузиазма не вызвал. Ева сморщилась, но ложечку съесть согласилась. Оценку дала тактичную: «Не мое это».

Березовый сок был реабилитирован:

— Я же раньше пила и мне не понравилось. Может, другая береза?

Клецки получили искренний комплимент: «Аж за ушами трещит». А вот с колдунами девочка не смогла определиться — нравятся они ей или нет, но настойчиво сказала папе: «Выноси!».

Когда Ева пила Лидский квас, у нее было такое выражение лица, что стало сразу понятно: вряд ли она сама когда попросит у родителей купить этот напиток.

Зато бабка действительно покорила фудблогера:

— Ммм, вот это вкуснятина. Еще раз укушу! Даже слов нет.

Полендвицу Ева тоже одобрила, а пальцем пиханая колбаса вызвали вопросы:

— Чем пиханая? Каким пальцем? Твоим? Боже мой.

В итоге критик признала, что очень вкусно.

Белорусы в комментариях пишут девочке слова восхищения и умиляются.

В сторис мама показала кадры, которые не вошли в финальное видео. Там Ева благодарит папу на белорусском. «Уроки бабушки по белорусскому языку не прошли даром», — написала мать.

