21 октября 2025, вторник, 12:06
Сикорский: Польша может задержать самолет с Путиным на борту

  • 21.10.2025, 12:01
Сикорский: Польша может задержать самолет с Путиным на борту
Радослав Сикорский

С целью доставки подозреваемого в Международный уголовный суд.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил, что если кремлевский правитель Владимир Путин по дороге в Будапешт воспользуется польским воздушным пространством, самолет с ним могут принудительно посадить.

Заявление польского министра приводит TVP Info.

Сикорский отметил, что не может гарантировать того, что «независимый суд не обяжет польское правительство задержать самолет с Владимиром Путиным на борту, который окажется в польском воздушном пространстве, с целью доставки подозреваемого в Международный уголовный суд».

С февраля запрет на полеты российских самолетов действует на всей территории Европейского Союза – эта ситуация вызвала спекуляции относительно того, каким маршрутом Путин мог бы добраться до Венгрии.

На вопрос об этом Сикорский отметил, что из России в Венгрию Путин может добраться, например, через воздушное пространство Турции, Черногории и Сербии.

«А то, что член ЕС, который еще имеет обязательства перед Международным уголовным судом, приглашает к себе президента Путина, не только вызывает отвращение, но и показывает, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а что-то между Западом и Россией», – добавил польский министр.

Он напомнил, что «Венгрия не помогает», блокируя поддержку Украины и постоянно покупая большие объемы российской нефти, несмотря на возможность ее приобретения из других источников.

