Сикорский: Польша может задержать самолет с Путиным на борту
- 21.10.2025, 12:01
С целью доставки подозреваемого в Международный уголовный суд.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил, что если кремлевский правитель Владимир Путин по дороге в Будапешт воспользуется польским воздушным пространством, самолет с ним могут принудительно посадить.
Заявление польского министра приводит TVP Info.
Сикорский отметил, что не может гарантировать того, что «независимый суд не обяжет польское правительство задержать самолет с Владимиром Путиным на борту, который окажется в польском воздушном пространстве, с целью доставки подозреваемого в Международный уголовный суд».
С февраля запрет на полеты российских самолетов действует на всей территории Европейского Союза – эта ситуация вызвала спекуляции относительно того, каким маршрутом Путин мог бы добраться до Венгрии.
На вопрос об этом Сикорский отметил, что из России в Венгрию Путин может добраться, например, через воздушное пространство Турции, Черногории и Сербии.
«А то, что член ЕС, который еще имеет обязательства перед Международным уголовным судом, приглашает к себе президента Путина, не только вызывает отвращение, но и показывает, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а что-то между Западом и Россией», – добавил польский министр.
Он напомнил, что «Венгрия не помогает», блокируя поддержку Украины и постоянно покупая большие объемы российской нефти, несмотря на возможность ее приобретения из других источников.