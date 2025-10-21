закрыть
21 октября 2025, вторник, 16:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска Мария Жодик стала лучшей легкоатлеткой года в Польше

  • 21.10.2025, 15:55
Белоруска Мария Жодик стала лучшей легкоатлеткой года в Польше
Мария Жодик

Награду она получила за сезон, принесший ей единственную медаль для польской сборной на ЧМ в Токио.

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Мария Жодик была названа лучшей польской спортсменкой года на гала-вечере «Королева спорта», который состоялся в субботу вечером в Быдгоще, сообщает SportoweFacty.

В сентябре 28-летняя Мария Жодик в финале соревнований по прыжкам в высоту в Токио преодолела рекордную планку в 2 метра.

В 2020 году Мария Жодик подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия. Как и ряд других спортсменов, она была вынуждена покинуть Беларусь. Сейчас Мария Жодик живёт и тренируется в Белостоке, играя за местный клуб. Сменив национальный флаг, Мария начала новый этап своей карьеры в белостокском клубе под руководством тренера Павла Вышинского.

В 2024 году президент Анджей Дуда предоставил спортсменке польское гражданство.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип