Белоруска Мария Жодик стала лучшей легкоатлеткой года в Польше
- 21.10.2025, 15:55
Награду она получила за сезон, принесший ей единственную медаль для польской сборной на ЧМ в Токио.
Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Мария Жодик была названа лучшей польской спортсменкой года на гала-вечере «Королева спорта», который состоялся в субботу вечером в Быдгоще, сообщает SportoweFacty.
В сентябре 28-летняя Мария Жодик в финале соревнований по прыжкам в высоту в Токио преодолела рекордную планку в 2 метра.
В 2020 году Мария Жодик подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия. Как и ряд других спортсменов, она была вынуждена покинуть Беларусь. Сейчас Мария Жодик живёт и тренируется в Белостоке, играя за местный клуб. Сменив национальный флаг, Мария начала новый этап своей карьеры в белостокском клубе под руководством тренера Павла Вышинского.
В 2024 году президент Анджей Дуда предоставил спортсменке польское гражданство.