Мария Жодик: Моя победа — успех обеих стран, Польши и Беларуси 30.09.2025, 15:12

Мария Жодик

Фото: Радыё Рацыя

Белорусская легкоатлетка рассказала о жизни в Белостоке.

Мария Жодик, представляющая польский клуб «Podlasie», завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту на 20-м Международном чемпионате мира в Токио, установив личный рекорд — 2 метра. Это была единственная медаль для Польши на этом чемпионате.

Мария Жодик уже долгое время является стипендиаткой мэра Белостока и в 2025 году получила статус Спортивного Амбассадора города.

В интервью «Радыё Рацыя». Мария рассказала о подготовке к чемпионату, поддержке тренера и клуба, значении победы для Белостока, Польши и Беларуси.

— Госпожа Мария, поздравляем вас с победой. Господин мэр Белостока сказал, что вы защищали честь Польши, в том числе Белостока, и местного клуба. Вы сами ощущаете это только как польскую победу или немного и белорусскую?

— Это общий успех, потому что в Беларуси у меня было четыре тренера, а также много людей, которые помогали мне вырасти как спортсменке. Поэтому это общий успех двух стран, так бы я сказала. Потому что там я училась прыгать, в Беларуси, там я созрела как личность. А здесь я реализовала все свои мечты. Это все вместе.

— То есть, возможно, без кризиса в Беларуси вы не смогли бы повторить этот рекорд, этот успех?

— Если бы я осталась в Беларуси, то меня просто не было бы на этом чемпионате мира.

— Кто сейчас тренирует вас в Белостоке и как сложилось сотрудничество?

— Господин Павел Вышинский — мой тренер, и уже целый год мы вместе работаем, у нас все хорошо. И я чувствую, что хороший результат есть благодаря хорошему контакту между тренером и спортсменкой. Это постоянная коммуникация — что подходит, что не подходит, как я себя чувствую, как я считаю, как мне лучше прыгнуть, как мне удобнее. Такая кооперация.

— Вопрос доверия, наверное, ведь Павел разрабатывал все программы — как тренироваться, что делать.

— Я доверяю своему тренеру, он доверяет мне, и благодаря этому у нас есть результат.

