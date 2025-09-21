закрыть
21 сентября 2025, воскресенье
Белоруска принесла Польше единственную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике

  21.09.2025
Мария Жодик

Мария Жодик завоевала серебро.

Белоруска Мария Жодик, выступающая за Польшу, завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио. Это единственная медаль для сборной Польши на турнире.

Жодик установила личный рекорд, впервые в карьере взяв гроссмейстерскую высоту 2 метра. Причем Мария сделала это в тяжелейших условиях. Во время соревнований в Токио начался мощный ливень, с которым не справились многие фаворитки.

В том числе рекордсменка мира из Украины Ярослава Магучих — спортсменка, наилучший результат которой 2 метра 10 сантиметров, не смогла взять 2 метра и осталась с бронзой. Медаль она поделила с сербкой Ангелиной Топич.

А Жодик, личный рекорд которой составлял 198 сантиметров, 2 метра взяла. Максимально драматично, с третьей попытки. Высота 202 сантиметра ей не покорилась. Чемпионкой мира стала австралийка Никола Олислагерс. Она взяла те же 2 метра, но обошла белоруску с польским паспортом по попыткам.

Мария Жодик родилась в Барановичах. В 2020 году подписала письмо спортсменов против фальсификации выборов и милицейского насилия. А в 2022 году в инстаграме опубликовала пост с осуждением российской агрессии против Украины. В том же году Мария перебралась в Польшу. Первое время ей приходилось работать в «Макдональдсе» и тренироваться самостоятельно. Но потом она нашла местного тренера, устроилась в спортивный клуб в Белостоке, получила гражданство и пробилась в сборную Польши. А теперь стала серебряной медалисткой чемпионата мира.

Легкоатлеты из сборной Беларуси от всех международных соревнований отстранены. Позиция руководства мировой легкой атлетики такова: они не вернутся, пока война в Украине не закончится.

