Белоруска принесла Польше единственную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике 2 21.09.2025, 18:09

1,580

Мария Жодик

Мария Жодик завоевала серебро.

Белоруска Мария Жодик, выступающая за Польшу, завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио. Это единственная медаль для сборной Польши на турнире.

Жодик установила личный рекорд, впервые в карьере взяв гроссмейстерскую высоту 2 метра. Причем Мария сделала это в тяжелейших условиях. Во время соревнований в Токио начался мощный ливень, с которым не справились многие фаворитки.

В том числе рекордсменка мира из Украины Ярослава Магучих — спортсменка, наилучший результат которой 2 метра 10 сантиметров, не смогла взять 2 метра и осталась с бронзой. Медаль она поделила с сербкой Ангелиной Топич.

А Жодик, личный рекорд которой составлял 198 сантиметров, 2 метра взяла. Максимально драматично, с третьей попытки. Высота 202 сантиметра ей не покорилась. Чемпионкой мира стала австралийка Никола Олислагерс. Она взяла те же 2 метра, но обошла белоруску с польским паспортом по попыткам.

Мария Жодик родилась в Барановичах. В 2020 году подписала письмо спортсменов против фальсификации выборов и милицейского насилия. А в 2022 году в инстаграме опубликовала пост с осуждением российской агрессии против Украины. В том же году Мария перебралась в Польшу. Первое время ей приходилось работать в «Макдональдсе» и тренироваться самостоятельно. Но потом она нашла местного тренера, устроилась в спортивный клуб в Белостоке, получила гражданство и пробилась в сборную Польши. А теперь стала серебряной медалисткой чемпионата мира.

Легкоатлеты из сборной Беларуси от всех международных соревнований отстранены. Позиция руководства мировой легкой атлетики такова: они не вернутся, пока война в Украине не закончится.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com