Белоруска принесла Польше единственную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике

Белоруска принесла Польше единственную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике2
- 21.09.2025, 18:09
Мария Жодик завоевала серебро.
Белоруска Мария Жодик, выступающая за Польшу, завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио. Это единственная медаль для сборной Польши на турнире.
Жодик установила личный рекорд, впервые в карьере взяв гроссмейстерскую высоту 2 метра. Причем Мария сделала это в тяжелейших условиях. Во время соревнований в Токио начался мощный ливень, с которым не справились многие фаворитки.
В том числе рекордсменка мира из Украины Ярослава Магучих — спортсменка, наилучший результат которой 2 метра 10 сантиметров, не смогла взять 2 метра и осталась с бронзой. Медаль она поделила с сербкой Ангелиной Топич.
А Жодик, личный рекорд которой составлял 198 сантиметров, 2 метра взяла. Максимально драматично, с третьей попытки. Высота 202 сантиметра ей не покорилась. Чемпионкой мира стала австралийка Никола Олислагерс. Она взяла те же 2 метра, но обошла белоруску с польским паспортом по попыткам.
Мария Жодик родилась в Барановичах. В 2020 году подписала письмо спортсменов против фальсификации выборов и милицейского насилия. А в 2022 году в инстаграме опубликовала пост с осуждением российской агрессии против Украины. В том же году Мария перебралась в Польшу. Первое время ей приходилось работать в «Макдональдсе» и тренироваться самостоятельно. Но потом она нашла местного тренера, устроилась в спортивный клуб в Белостоке, получила гражданство и пробилась в сборную Польши. А теперь стала серебряной медалисткой чемпионата мира.
Легкоатлеты из сборной Беларуси от всех международных соревнований отстранены. Позиция руководства мировой легкой атлетики такова: они не вернутся, пока война в Украине не закончится.