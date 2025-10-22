Трамп: Конец ХАМАС будет быстрым
- 22.10.2025, 2:35
Президент США пригрозил боевикам.
Союзники США на Ближнем Востоке готовы ввести свои войска в сектор Газа, если боевики ХАМАС «продолжат вести себя неподобающим образом».
Об этом 21 октября заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Многие из наших новых великих союзников на Ближнем Востоке и в прилегающих к нему регионах явно и решительно, с большим энтузиазмом, сообщили мне, что они с радостью воспользуются возможностью, по моей просьбе, ввести в Газу значительные вооруженные силы и „наставить на путь истинный ХАМАС“, если ХАМАС продолжит вести себя неподобающим образом, нарушая соглашение с нами», — написал он.
Как отметил Трамп, если боевики не прислушаются к его обращению, то их ждет «быстрый, яростный и жестокий конец».
«Еще есть надежда, что ХАМАС поступит правильно. Если они этого не сделают, конец ХАМАС будет быстрый, яростный и жестокий! Я хотел бы поблагодарить все страны, которые предложили свою помощь. Также я хотел бы поблагодарить великую и могущественную страну Индонезию и ее замечательного лидера за всю помощь, которую они оказали Ближнему Востоку и США», — подытожил глава Белого дома.