Россельхознадзор вернул в Беларусь крупную партию молочки 2 22.10.2025, 20:36

1,160

иллюстративное фото

Новая молочная война?

На российско-белорусской границе в Псковской области инспектором Россельхознадзора приостановлено перемещение 1700 кг готовой молочной продукции.

Груз следовал из Беларуси на территорию Российской Федерации с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

На перемещаемый товар (масло сливочное, сметана) отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукции.

Перемещение готовой молочной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, рассказали в Россельхознадзоре. Оформлен акт о возврате груза, товар возвращен в Республику Беларусь.

