Россельхознадзор вернул в Беларусь крупную партию молочки

Россельхознадзор вернул в Беларусь крупную партию молочки2
- 22.10.2025, 20:36
Новая молочная война?
На российско-белорусской границе в Псковской области инспектором Россельхознадзора приостановлено перемещение 1700 кг готовой молочной продукции.
Груз следовал из Беларуси на территорию Российской Федерации с нарушением ветеринарно-санитарных требований.
На перемещаемый товар (масло сливочное, сметана) отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукции.
Перемещение готовой молочной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, рассказали в Россельхознадзоре. Оформлен акт о возврате груза, товар возвращен в Республику Беларусь.