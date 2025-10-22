закрыть
Россельхознадзор вернул в Беларусь крупную партию молочки

2
  • 22.10.2025, 20:36
  • 1,160
Россельхознадзор вернул в Беларусь крупную партию молочки
иллюстративное фото

Новая молочная война?

На российско-белорусской границе в Псковской области инспектором Россельхознадзора приостановлено перемещение 1700 кг готовой молочной продукции.

Груз следовал из Беларуси на территорию Российской Федерации с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

На перемещаемый товар (масло сливочное, сметана) отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукции.

Перемещение готовой молочной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, рассказали в Россельхознадзоре. Оформлен акт о возврате груза, товар возвращен в Республику Беларусь.

