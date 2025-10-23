Белорус Мартынович попал в символическую сборную 3-го тура Лиги чемпионов
Аналитики портала Sofascore поставили защитнику «Кайрата» одну из самых высоких оценок
Белорусский защитник «Кайрата» Александр Мартынович вошел в символическую сборную 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, пишет «Трибуна».
По итогам матча, в котором «Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0), аналитики портала Sofascore поставили Мартыновичу оценку 9.4 – одну из самых высоких среди всех участников тура.
После трех матчей на счету алматинской команды одно очко.
Напомним, за «Кайрат» также выступает белорусский полузащитник Валерий Громыко.