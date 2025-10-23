закрыть
23 октября 2025, четверг, 14:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус Мартынович попал в символическую сборную 3-го тура Лиги чемпионов

  • 23.10.2025, 13:05
Белорус Мартынович попал в символическую сборную 3-го тура Лиги чемпионов
Александр Мартынович

Аналитики портала Sofascore поставили защитнику «Кайрата» одну из самых высоких оценок

Белорусский защитник «Кайрата» Александр Мартынович вошел в символическую сборную 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, пишет «Трибуна».

По итогам матча, в котором «Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0), аналитики портала Sofascore поставили Мартыновичу оценку 9.4 – одну из самых высоких среди всех участников тура.

После трех матчей на счету алматинской команды одно очко.

Напомним, за «Кайрат» также выступает белорусский полузащитник Валерий Громыко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина
Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин