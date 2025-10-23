Белорус Мартынович попал в символическую сборную 3-го тура Лиги чемпионов 23.10.2025, 13:05

Александр Мартынович

Аналитики портала Sofascore поставили защитнику «Кайрата» одну из самых высоких оценок

Белорусский защитник «Кайрата» Александр Мартынович вошел в символическую сборную 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, пишет «Трибуна».

По итогам матча, в котором «Кайрат» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0), аналитики портала Sofascore поставили Мартыновичу оценку 9.4 – одну из самых высоких среди всех участников тура.

После трех матчей на счету алматинской команды одно очко.

Напомним, за «Кайрат» также выступает белорусский полузащитник Валерий Громыко.

