23 октября 2025, четверг
Почему Трамп отменил встречу с Путиным

  • Леонид Невзлин
  • 23.10.2025, 19:50
Российский диктатор использует дипломатию для продолжения войны.

Трамп отменил анонсированную им самим встречу с Путиным в Будапеште, заявив: «Каждый раз у нас происходит хороший разговор, но он ни к чему не приводит». Параллельно США ввели санкции, которые должны ударить по «Роснефти» и «Лукойлу».

Сегодня утром Евросоюз утвердил свой 19-й санкционный пакет, который, в частности, предусматривает запрет на импорт российского сжиженного газа, ужесточение запрета на сотрудничество с «двумя нефтяными гигантами России», санкции против ещё 117 танкеров «теневого флота» и другие ограничительные меры.

То, что «хорошие» разговоры с Путиным ни к чему не приводят, — чистая правда. Путин использует дипломатию для продолжения войны. Политико-экономический ответ на ультиматумы Москвы о капитуляции Украины — это правильно, но недостаточно.

Сегодня жители украинской столицы в худшем случае будут иметь электричество всего несколько часов. Варварские удары России по гражданским энергообъектам требуют также военной реакции, включающей поставки дальнобойного вооружения.

Леонид Невзлин, Telegram

