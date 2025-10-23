Почему Трамп отменил встречу с Путиным

Почему Трамп отменил встречу с Путиным1
- Леонид Невзлин
- 23.10.2025, 19:50
- 1,682
Российский диктатор использует дипломатию для продолжения войны.
Трамп отменил анонсированную им самим встречу с Путиным в Будапеште, заявив: «Каждый раз у нас происходит хороший разговор, но он ни к чему не приводит». Параллельно США ввели санкции, которые должны ударить по «Роснефти» и «Лукойлу».
Сегодня утром Евросоюз утвердил свой 19-й санкционный пакет, который, в частности, предусматривает запрет на импорт российского сжиженного газа, ужесточение запрета на сотрудничество с «двумя нефтяными гигантами России», санкции против ещё 117 танкеров «теневого флота» и другие ограничительные меры.
То, что «хорошие» разговоры с Путиным ни к чему не приводят, — чистая правда. Путин использует дипломатию для продолжения войны. Политико-экономический ответ на ультиматумы Москвы о капитуляции Украины — это правильно, но недостаточно.
Сегодня жители украинской столицы в худшем случае будут иметь электричество всего несколько часов. Варварские удары России по гражданским энергообъектам требуют также военной реакции, включающей поставки дальнобойного вооружения.
Леонид Невзлин, Telegram