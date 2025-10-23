Трамп: Я отменил встречу с Путиным и почувствовал время для санкций

Трамп: Я отменил встречу с Путиным и почувствовал время для санкций2
- 23.10.2025, 7:56
Президент США выступил с заявлением по политике в отношении главы РФ.
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. По поводу санкций против России добавил, что «настало время, которого долго ждали».
Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
«Я отменил свою встречу с Путиным. Это казалось неправильным. Мне не показалось, что мы собираемся прийти к тому месту, к которому должны прийти, поэтому я ее отменил», - сказал Трамп.
Президент США отметил, что встретится с российским диктатором в будущем. Но дополнительных подробностей не сообщил.
«Каждый раз у меня с Путиным происходят хорошие разговоры, а потом они никуда не ведут», - сказал Трамп.
Также Трамп в очередной раз подчеркнул, что надеется на разумность Зеленского и Путина.
«Знаете, как говорят, танго танцуют вдвоем. И мы это выясним», - сказал он.
Также Трамп высказался относительно санкций против России.
«Я почувствовал, что время пришло, мы долго ждали», - сказал он.