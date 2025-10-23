закрыть
Трамп: Я отменил встречу с Путиным и почувствовал время для санкций

2
  • 23.10.2025, 7:56
  • 2,622
Трамп: Я отменил встречу с Путиным и почувствовал время для санкций
Дональд Трамп и Владимир Путин

Президент США выступил с заявлением по политике в отношении главы РФ.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. По поводу санкций против России добавил, что «настало время, которого долго ждали».

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

«Я отменил свою встречу с Путиным. Это казалось неправильным. Мне не показалось, что мы собираемся прийти к тому месту, к которому должны прийти, поэтому я ее отменил», - сказал Трамп.

Президент США отметил, что встретится с российским диктатором в будущем. Но дополнительных подробностей не сообщил.

«Каждый раз у меня с Путиным происходят хорошие разговоры, а потом они никуда не ведут», - сказал Трамп.

Также Трамп в очередной раз подчеркнул, что надеется на разумность Зеленского и Путина.

«Знаете, как говорят, танго танцуют вдвоем. И мы это выясним», - сказал он.

Также Трамп высказался относительно санкций против России.

«Я почувствовал, что время пришло, мы долго ждали», - сказал он.

