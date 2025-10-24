Пятно из 900 тонн мазута приближается к берегам российских Тамани и Темрюка 24.10.2025, 2:00

Это вторая серия эпопеи с танкерами.

В Чёрном море вновь зафиксировано крупное нефтяное загрязнение. В акватории обнаружено новое крупное пятно мазута, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его данным, загрязнение движется в сторону побережья Темрюкского района и Анапы.

«900 тонн уже идет к берегам Темрюка. Вот и всё. Такое время у нас. Можно искать крайних, виноватых, можно, но не нужно. Нужно просто убирать. Будет задействован фонд края. Задумайтесь».

Он отметил, что происходящее — это «вторая серия эпопеи с танкерами», напомнив о прошлогодней экологической катастрофе в Керченском проливе.

Ранее региональные службы предупреждали о риске нового загрязнения моря, пишет The Insider. После анализа спутниковых снимков в Анапе началось восстановление 13-километрового защитного вала вдоль пляжей, чтобы предотвратить попадание мазута на берег во время осенне-зимних штормов.

По данным Минтранса, после крушения «Волгонефти-212» и «Волгонефти-239» 15 декабря 2024 года в Чёрное море вытекло около 2,4 тысячи тонн мазута. В ведомстве отмечали, что это первая в мире авария с тяжелым топочным мазутом марки М100, который не всплывает на поверхность, а оседает на дно или остается в толще воды. В министерстве подчеркивали, что технологий по его удалению из моря не существует, поэтому основной способ ликвидации последствий — сбор загрязненного грунта на берегу.

