24 октября 2025, пятница, 12:00
СВР Украины: В России начинаются новые проблемы

  24.10.2025
СВР Украины: В России начинаются новые проблемы

Страна готовится к сокращениям и дефициту.

Доходы России от продажи нефти и газа в 2026 году снизятся на 20%, а дефицит бюджета составит минимум 3,8 трлн рублей. Россия на фоне экономического кризиса и снижения цен на российскую нефть сорта Urals готовится к сокращениям и дефициту. Об этом рассказала Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, российский бюджет вначале формировали с учетом того, что нефть Urals будет стоить 70 долларов за баррель, но потом снизили прогноз до 58 долларов за баррель. Минфин РФ ожидает, что в 2026 году российская экспортная нефтяная смесь будет стоить 59 долларов за баррель.

Но и в этом случае ожидается, что доходы России от продажи нефти и газа снизятся на 20%, а дефицит бюджета составит минимум 3,8 трлн рублей. СВР отмечает, что стоимость нефти Urals уже опустилась ниже установленного Евросоюзом «потолка» в 47,6 доллара за баррель.

Прогнозируется, что вряд ли российская экспортная нефтяная смесь подорожает, ведь в мире увеличивают добычу энергоресурсов.

Исходя из всего вышесказанного, СВР делает вывод, что Россия подходит к 2026 году без запаса мощности. Она столкнулась со снижением доходов от продажи энергоресурсов, что угрожает расширением бюджетного дефицита и сокращением расходов на социальную сферу.

Российские регионы уже вошли в самый глубокий за последнее десятилетие бюджетный кризис. По состоянию на сентябрь 2025 года общий дефицит бюджета российских регионов равнялся 724,8 млрд рублей.

Доходы с учетом инфляции упали в 53 российских регионах. Из-за бюджетного кризиса российские регионы вынуждены сокращать расходы на образование и охрану здоровья.

Например, Иркутская область на 4,9 млрд рубей снижает расходы на образование и охрану здоровья. Для того чтобы «залатать» бюджетные дырки, многие регионы РФ планируют увеличить налоги для малого бизнеса и транспортный сбор.

