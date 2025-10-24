Не успевают протрезветь Ирина Халип

24.10.2025, 12:11

Ирина Халип

Повысить рождаемость проще, чем думают власти.

Нет, товарищи крепкие хозяйственники и государственные мужи, недоработка у вас вышла. Совсем недавно на каждом углу вещали, как страна в едином порыве проведет неделю без абортов – с 14 по 21 октября. Все госполиклиники заставили на сайтах разместить информацию вроде «Мы присоединяемся, мы не проведем за неделю ни одного аборта, мы все это время будем только рассказывать женщинам о вреде прерывания беременности и достигнем небывалых результатов». И вот отгремели победные марши – и тишина. Никаких бравурных отчетов, никаких итогов недели, никаких результатов.

А могли бы и отчитаться перед народом. Отменили столько-то сотен абортов, извели столько-то килограммов бумаги, разъяснили вред абортов стольким-то женщинам. Разъяснять – не мешки ворочать, так что могли бы и раскошелиться на подведение итогов и обещание продолжать в том же духе. Громкое начало и тихий финал – это всегда полный пропагандистский провал. А ведь ничем, кроме пропаганды, эта акция и не была. Правда ведь, хозяйственники-государственники?

Конечно, им искренне хотелось бы, чтобы белорусские женщины не делали аборты. Не из-за беспокойства о женском здоровье, вовсе нет. Просто каждая гражданка Беларуси по умолчанию обязана родить государству много здоровых зольдат. В этом ее предназначение. Зольдатами государство потом распорядится, как захочет: кого в армию, кого в тюрьму на принудительные работы, кого на заводы и фабрики. А девочки, когда подрастут, присоединятся к конвейеру и в свободное от общественно полезного труда время продолжат дело матерей.

Так считает государство. Впрочем, оно прекрасно понимает, что «Неделя без абортов» — это примерно как барановичская акция двухлетней давности «Полдня трезвости». В апреле 2023 года барановичские чиновники в рамках Всемирного дня здоровья, когда по всей стране объявили запрет на продажу алкоголя и день трезвости, посовещались и решили провести полдня трезвости, потому что мероприятия не должны подрывать показатели торговли. Решили тогда, что не продавать спиртное до двух часов дня – это вполне оптимальное решение и идеальный компромисс. Чиновники из других районов обзавидовались: подсчитали, сколько упустила торговля из-за их послушания; а ведь можно было, как в Барановичах, за полдня управиться.

Минздрав тоже, к слову, вполне мог за полдня управиться и не рассусоливать целую неделю. «Неделя без абортов» — это ведь просто такая игра из серии «я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Пациентки предупреждены и записаны или заранее, или через неделю – у кого как сроки позволяют, — зато все делают вид, что занимаются профилактикой прерывания беременности и целую неделю прививают белорускам семейные ценности.

У меня, кстати, есть решение проблемы. Повысить рождаемость проще, чем государственные мужи думают. Для этого нужно сделать всего две вещи, которые не будут стоить режиму ни копейки: освободить политзаключенных и прекратить репрессии. Связь между освобождением политзеков и рождаемостью – самая что ни на есть прямая.

Женщины рожают не потому, что у них хорошие зарплаты, а государство платит пособие, и можно сидеть в декретном отпуске хоть три года. Женщины рожают, когда точно знают, что с младенцем не придется бежать в ночи по болотам в сторону границы. И что вместо поездки с ребенком в отпуск уж точно не нужно будет стоять в очереди под дверью СИЗО с передачей. И что первый раз папу малыш увидит сразу, а не лет через пять-семь.

А еще рожать заставляет ощущение «базы». Вот этот район, город, квартал – это твоя база. Там ты, как самолет, можешь приземлиться в любое время. Ты точно знаешь, что в этот детский сад ты поведешь сына или дочь через два года. А через шесть – вон в ту школу. Всякое может случиться, конечно: и контракт в Монреале, и докторантура в Сорбонне, и преподавание в Бостоне, — но это будет личный выбор. А выбор с уверенностью, что в любой момент можно вернуться в тот детский сад и в эту школу, — ценнее любых капиталов.

Вот и все — других способов повысить рождаемость в Беларуси просто не существует. И если режим до сих пор этого не понял, значит, полдня трезвости – это для них все-таки маловато. Не успевают протрезветь. Или не хотят.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

